S příchodem jara začalo být na cyklostezkách napříč Vysočinou pořádně rušno. Překvapivý návrat zimy včetně sněžení však cyklistický boom prakticky zastavil. Je nasnadě, že jakmile se oteplí, budou jízdní kola opět v kurzu. Je to ostatně jedna z mála aktivit, které se lidé aktuálně mohou věnovat.

Čím dál větší problém je ale sehnat kolo. Důvodem je nejen prudký růst zájmu veřejnosti, ale také dopady tvrdého lockdownu, kdy v loňském roce továrny v Číně na několik měsíců zastavily výrobu. „Zákazníci se ptají na nová kola a my jim musíme říkat, že nejsou dostupná a ještě nějakou dobu nebudou,“ potvrzuje Pavel Roupec.

Konkrétně Kolofix musí řešit i problémy související s nedostatkem náhradních dílů. „Můžeme nabídnout alternativu, která bývá většinou o hodně dražší a je také málo dostupná, jiné řešení není,“ krčí rameny sympatický mladík, který se zrovna chystá nasazovat kola na nový bicykl.

Nejsou rámy

Jiné informace má Karel Rojek z Hodic. Ten kola na servis přijímá většinou po telefonní domluvě a opravy běžně stíhá do týdne. „S novými koly je letos bohužel problém, výrobci tvrdí, že nejsou rámy,“ říká.

V důsledku nedostatku nových kol hledá řada lidí i na bazarech. Někdo na tom může i vydělat. „Chtěl jsem své staré kolo dát do šrotu, je hodně staré, i když funkční. Ale možná za něj tak pětistovku dostanu, když je taková situace,“ usmál se Tomáš z Jihlavy, který si loni pořídil lepší model.

Vytížené jsou i další servisy. „Je to opravdu blázinec,“ usmívá se Lukáš Valenta z pelhřimovského Velosportu Valenta. Vzápětí ale dodává, že je situace stejná jako každý rok touto dobou. „Letos to ale začalo o trošku dříve. Už v únoru jsme měli servis úplně plný,“ nachází přesto odlišnost. I z důvodu vytížeností je potřeba se na servis objednat předem a není to jediné omezení. „Do servisu bereme pouze kola zakoupená v naší prodejně. Je to dočasné řešení, ale myslím, že tak do června tomu nebude jinak,“ odhaduje Valenta.

I on potvrzuje, že kola prostě nejsou. Zatím ještě jsou nějaké skladové zásoby, ale je ve hvězdách, jak dlouho vydrží. „Vypadá to, že se situace s nedostatkem kol bude táhnout i během roku 2022. Není to problém jedné značky, ale kompletně napříč celým cyklo trhem,“ vysvětluje. „Ale stále se snažíme co můžeme nějaké kola naskladňovat, rozhodně si ale nevybíráme. Bereme, co je,“ uzavírá.

Ve Žďáře i do 24 hodin

Jarní servis pak stíhá bez problémů Cyklo Chlubna Žďár nad Sázavou. „Na požádání zákazníka muže být servis hotov i do 24 hodin. Při domluvě lidé kolo ráno dovezou a večer odvezou,“ popsal nabídku Radek Chlubna. Tam berou kola i bez objednání. Dá se očekávat, že na Žďársku hlavní vlna zájmu o jízdy kolmo přijde, až nadobro zmizí sníh. Cyklo Chlubna kola stále má, ale některé modely již mají výpadky. „Nejvíce kol od všech značek bude chodit až na konci sezóny,“ tuší Chlubna.

Na cyklistickou sezonu se jindy touto dobou už chystají také strážci zákona. Letos vyčkávají, jen se věnují dohledu nad dodržováním pravidel. „Vzhledem k okolnostem, které bohužel stále přetrvávají zatím žádné konkrétní akce neplánujeme,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Jihlava Stanislav Maštera. Po návratu do normálního stavu jsou strážnici připraveni pokračovat v preventivních akcích na cyklostezkách i ve školách.

Cyklistické jaro je tu

- cykloservisy si na nedostatek práce nemohou stěžovat

- někde je potřeba se objednat předem, jinde ne

- začíná se projevovat nedostatek náhradních dílů i nových kol