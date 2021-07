Připadal jsem si, jako kdybych se dostal do amerického filmu nebo do poválečné bývalé Jugoslávie. Ploty u domů nikde, stromy buď vytržené, nebo polámané, některým domům chyběla nejen střecha, ale také část patra, auta na hromadách suti, ve fasádách domů zapíchané kusy plechů… Byl to hrozný pohled. Tak popisuje Jiří Beneš z Pelhřimova své dojmy z jižní Moravy, jejíž část minulý týden zasáhlo tornádo. Byl totiž jedním z pelhřimovských dobrovolníků, kteří uspořádali materiální sbírku a o víkendu potřebné věci odvezli do zničené oblasti.

Pelhřimovští pomáhají obcím na jižní Moravě, přes které se prohnalo tornádo. | Foto: Jiří Beneš

Podobně mluví i Vladimír Červenka, který jel do postižených obcí spolu s Jiřím Benešem. „To prostředí na mě působilo děsivě. Bylo to jako vjet do filmového ateliéru, kde se natáčí nějaký válečný film. Když to člověk vidí v televizi, říká si, že je to hrozné, ale když to pak vidí naživo, je to stokrát horší,“ přidává se.