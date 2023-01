V městysi se zabývají komplexními pozemkovými úpravami už několik let, vše komplikuje stará analogová katastrální mapa. „Nepřesnost je tam velká, třeba naše vodárna na kopci má začínat tam, kde končí,“ vysvětlil starosta. Problém je také opravovat cesty, které vznikaly v "akci Z" a katastrálně nejsou správně. „Těžko můžete z obecních peněz opravovat něco, co vám nepatří. A také nedostanete dotace na cestu, kde potřebujete mít podepsaných devětasedmdesát vlastníků pozemků pod ní,“ pokrčil rameny Dvořák.

Najdou se i kuriozity. „Třeba kostel, který tady stojí odjakživa, má stát jinde. Všechno vychází ze sáhové mapy z dob Marie Terezie. A vím, jak to dělal můj děda, když se dělila zahrada – stoupl si na kraj, odkrokoval to a řekl: tady. A tam se dělal plot,“ řekl Dvořák. „Dříve byl přístavek, ten se zboural a nikomu se to nehlásilo. Proč? Stojí to peníze a je to uvnitř zahrady, toho si nikdo nevšimne. Navíc to tak dělají všichni. Za minulého režimu se postavila cesta a když se nevyřešila katastrálně, koho to zajímalo? Prostě po ní jezdí všichni a je to,“ popsal situaci s nadsázkou starosta.

V galerii se návštěvníci dostanou do fiktivního vesmíru. S Karolínou Kolbovou

Oceňuje, že geodetické zaměřování proběhlo bez hádek místních. „Byl tu jen jeden případ, kde o sporné hranici všichni dopředu věděli, to se bude řešit úředně,“ dodal. Hádky ohledně pozemků nejsou ničím neobvyklým. „Dva sousedi se tu pohádali kvůli plotu. Už roky spolu nemluví kvůli pár centimetrům, a to jsou bráchové,“ podivoval se Josef žijící na menší vsi na Jihlavsku. Příjmení uvést nechtěl, redakce ho však zná.

Komplexní pozemkové úpravy v Dolní Cerekvi řeší už pátým rokem. Vše skončí zřejmě až za dva roky. „Na konci bude nová digitální mapa, aby se v Cerekvi dalo normálně stavět,“ vysvětlil Dvořák. Zato v místní části Spělov za sebou mají už patnácté kolo pozemkových úprav a vše směřuje k cíli, k vyhlášení nového katastru tam chybí poslední dva podpisy.

Zemská hranice městysem prochází po řece, ale tak, jak tekla, po historickém meandru. V rámci komplexních pozemkových úprav dojde k jejímu narovnání. Radnice už také mapovala intravilán, bylo potřeba získat souhlas všech vlastníků, že jejich ploty jsou na správném místě. „Jsou to konce zahrad, ploty, cesty, v katastru je to všechno namalované jinak. Postupně se přestavovaly domy, což není zaneseno do katastrální mapy,“ vysvětlil Dvořák.

Sekvojec obrovský může mít až osmdesát metrů. Vysadí ho na Jihlavsku

S novým územním plánem pak bude vše srozumitelnější. „Když to zjednoduším, všichni nasypou své pozemky na jednu hromadu, tam se spočítají různé parametry a je snaha, že když má někdo pozemky na dvanácti místech v okolí obce, dát mu jeden tak, aby všechna pole byla obsluhovatelná a kdyby se někdo rozhodl hospodařit na poli, aby to šlo,“ řekl starosta.

Se sedmimetrovou nepřesností se podle něj dělá strašně těžko. „Máme i část mapy, která na sebe nenavazuje, na jednom mapovém listě někde končí cesta a na druhém začíná o sedm metrů jinde. A těžko říct, kde je správně,“ řekl Dvořák a dodal: „A my prodáme parcelu, která má 440, 460 metrů, nebo 420, nebo 620. A v tu chvíli někdo někoho okradl. Buď měla více vydělat obec, nebo vydělala moc.“