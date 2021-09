Na návštěvníky čeká celkem 130 vystavovatelů zemědělské, zahradní a komunální techniky. „Jsou zde zastoupené snad všechny značky, které se na světě vyrábí. Výstava je navíc jedinečná v tom, že tady stroje jen nestojí, ale skutečně pracují. Takže si je lidé mohou prohlédnout v plném nasazení,“ vyzdvihuje Martin Sedláček, ředitel Profi Press, která akci pořádá.

Při pohledu na ně se ale neblýskají oči jen zemědělcům, ale malým chlapcům, kteří doprovází své tatínky či dědečky. „Je to tu super,“ říká nadšeně pětiletý Filípek z Pelhřimova, zatímco běží od jednoho traktoru k druhému.

Rozhodně se ale nenudí ani ženy. „Zemědělská technika je dnes modernější a vyspělejší, než si mnozí myslí,“ usmívá se Martin Sedláček.

To dokazuje i několik novinek. Jednou z nich je například souprava traktoru T7 AD. „Teprve včera jsme ho přivezli z fabriky a skládali tady na letišti. Takže dnes ho lidé vidí naživo vůbec poprvé,“ chlubí se ve středu v poledne Aleš Klement, produktový specialista společnosti Agrotec.

Jedenáctitunový modrý obr s výkonem tři sta koní ukrývá řadu vychytávek. „Má nový systém inteligentní obsluhy, automatickou převodovku, tempomat, novou generaci GPS, díky které drží linii a na konci pole se dokáže sám otočit. Zajímavostí je pak informační displej, který je umístěn ve středu volantu, takže obsluha traktoru má naprostý přehled o tom, co se děje,“ popisuje Klement.

Novinkou letošního roku je i zařízení Catros XL za traktorem. „Má velkou průchodnost posklizňových zbytků, perfektně kopíruje terén a je jištěné proti nárazu. Nový je i řezací válec v přední části stroje,“ doplňuje další zaměstnanec Agrotecu Bohdan Musil.

Pozadu nezůstává ani známá světle zelená značka Claas, kterou tady prezentuje firma Agrall. „Oficiálně zde prezentujeme novou sklízecí mlátičku Claas Trion. Má vyšší výkon a hodí se na každou farmu, takže je vhodná jak pro menší, tak větší zemědělce,“ líčí Milan Matula, marketingový manažer Agrallu.

Zlepšováky jsou na první pohled patrné i na traktorech. „Přivezli jsme plně pásový i polopásový, který má vepředu kola a vzadu pásy. Podle mého názory jsou mnohem lepší než klasické traktory,“ přemítá Matula.

Nejsou to ale jen stroje, co si mohou zemědělci prohlédnout pěkně zblízka. Své místo tady mají třeba hybridy kukuřice. Například Oseva jich prezentuje hned pět, z čehož jsou tři zcela nové. „První se jmenuje Aniska – je to vysoký hybrid vhodný především do této oblasti, a to na výrobu siláží pro bioplynové stanice,“ ukazuje Petr Šilhavý, obchodní manažer Osevy.

„Další je pak Cegoja. Vyznačuje se nižším vzrůstem, ale většími palicemi. A poslední novinkou je Mondstein, který je vhodná jak na výrobu zrna, tak siláží pro zvířata i pro bioplynové stanice. Právě v něm vidím velkou perspektivu,“ zamýšlí se Šilhavý.

Výstava Den zemědělce se letos koná už po dvaačtyřicáté. V samotném Kámeni ji pak Profi Press pravidelně pořádá od roku 2011, a to každé dva roky.