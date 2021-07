I když zkušební očkování bez předchozí registrace začalo v jednu hodinu odpoledne, první zájemci postávají ve frontě již krátce po poledni. „Všichni jsme mile překvapeni, měli jsme trošku strach, že nebude zájem,“ říká pár minut po spuštění očkování vedoucí sestra Očkovacího centra Jihlava – Hruškové Dvory Jarmila Cmuntová zatímco roznáší aplikačním sestrám sušenky.

Do očkovacích místností přitom míří stále více lidí. Nejdříve chodí jen ti, co dostanou novou vakcínu, pak se k nim přidávají i ti, které čeká druhá dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Za den se jich tady vystřídá několik stovek. „Dnes očkujeme dvěma očkovacími látkami, v systému je asi sedm set lidí, kteří dostanou druhou dávku vakcíny Pfizer, s jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson počítáme zhruba s dvěma sty lidí,“ odhaduje vedoucí.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Většině lidí přitom nejde o to, že je očkování bez registrace, vyhovuje jim jednodávkový systém. Jednou z takových je i tříčlenná rodina sedící už v odpočívárně. „Čekali jsme, až bude tato možnost, dostat jen jednu injekci,“ říká během povinného odpočinku po očkování Jindřiška Stará ze Studénky a chválí šikovné sestřičky i krátkou dobu čekání. Náplast na rameni přitom mají i její dvě ratolesti.

Jak na očkování bez registrace?

- zájemci o očkování musí být starší 18 let

- každý musí mít občanský průkaz a kartičku pojišťence

- ideální je přijít i s vyplněným dotazníkem před očkováním

- tento týden se bude očkovat ještě ve čtvrtek, v sobotu a v neděli, vždy od 7 do 13 hodin

- informace lze získat na telefonních číslech 564 602 602 a 567 157 777

Jiní si nechají dát injekci proto, aby mohli cestovat, třeba i po republice. „Jsem tu hlavně proto, že je to jen jednou a také proto, že bez očkování nás nikam nepustí. Mám velkou rodinu, jezdíme po památkách a musíme pořád myslet na testy. Teď už můžeme kamkoliv,“ líčí hned po naočkování s úlevou paní Petra z Jihlavy. Mimochodem, na očkování bez registrace mohou do jihlavského očkovacího centra přijít i turisté z jiných krajů, kteří zrovna na Vysočině tráví dovolenou.

Méně administrativy

Na pacienty odpočívající po očkování pak dohlíží lékařka Šárka Šmrhová. Podle ní se občas stane, že někdo omdlí, lidé ale podobný stav většinou oznamují dopředu. „Paradoxně se to stává spíše mladým – nenasnídají se, málo pijí a pak se diví, co to s nimi udělá,“ prozrazuje další ze sester.

Ty přitom oceňují, že je s jednorázovým očkováním méně administrativy. „Nemusíme vypisovat kartičky a šarže,“ přibližuje aplikační sestra Ivana Marešová. Podle ní se přitom nedá říct, že by nějaká věková skupina mezi zájemci o toto očkování převažovala. Chodí mladí i starší, muži i ženy. „I maminky s dětmi v kočárku,“ dodává sympatické zdravotnice.

Aktuálně je přitom na Vysočině proočkováno více než 470 tisíc dávek vakcín, alespoň jednu dávku dostalo více než čtvrt milionu obyvatel Vysočiny. Očkování vakcínou Janssen bude v Jihlavě možné také tento týden ve čtvrtek, v sobotu a neděli, vždy mezi sedmou ranní a jednou odpolední. Vedení Kraje Vysočina následně vyhodnotí zkušební režim a upraví vyhrazený čas pro očkování bez registrace tak, aby odpovídal skutečnému zájmu.

V případě zájmu o tuto alternativu je Kraj Vysočina připraven spolupracovat na rozšíření nabídky termínů a míst očkování bez registrace například i se soukromými poskytovateli. O obchodních domech však neuvažuje. „Tato varianta generuje zásadní požadavky provozovatelů, tedy krajských nemocnic, na velké navýšení personálu,“ uzavírá mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.