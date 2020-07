Karanténu nejvíce pocítili místní podnikatelé. Třeba Váchovi, majitelé obchodu s potravinami. „Mám o tři čtvrtiny méně zákazníků. Běžně se u nás během dne vystřídá 480 lidí a ve středu jich přišlo jen 160. Z padesáti chlebů mi jich čtyřicet zbylo. Strašně nám to uškodilo,“ stýská si vedoucí prodejny Jiří Vácha.

Vstoupit do obchodu se prý zdráhají i někteří dodavatelé. „Někteří nás raději obloukem objíždějí. Pivovary mi dokonce řekly, ať si pro pivo přijedu k dálnici, že do Jeníkova nepojedou,“ kroutí hlavou Vácha.

Přesto je ale okolí obchodu nejrušnějším místem v městysu. Během půl hodiny se tady vystřídalo šest lidí. Jedním ze zákazníků je třeba Petr Honsa, který sice není z Jeníkova, ale pracuje tady jako obecní zaměstnanec. „Situaci beru s nadhledem. Jestli se mám nakazit, tak se nakazím. A je úplně jedno, jestli to bude tady nebo kdekoliv jinde,“ je přesvědčený.

Kdo by se přeci jen bál vyjít ven, může využít novou službu. Pan vedoucí jim nákup doveze až domů. „Dneska už jsem jel třikrát. Zákazníci jen neplatí hotově, ale píšu si to a musím na platbu počkat,“ líčí Vácha.

To v jeníkovské pekárně museli zavřít úplně. „Zaměstnanci mi odmítli přijít v úterý do práce, protože v té době jsme ještě čekali na výsledky testů. Domluvili jsme se proto, že budeme mít zavřeno po celý měsíc, protože bychom toho stejně moc neprodali. Otevřeme až 3. srpna,“ vypráví provozovatel pekárny Libor Martinů.

V tomto případě ale platí, že všechno zlé je pro něco dobré. „Na poslední červencový týden jsme stejně měli naplánovanou dovolenou, protože budeme dělat vnitřní omítky. To by za provozu nešlo. Jestli seženu dělníky už teď, tak mám alespoň více času, abych tady dal vše do pořádku,“ nachází Martinů určité pozitivum na současné situaci.

V roušce? Jeden z deseti

Kdo naopak volněji nemá, jsou řidiči autobusů. Například společnost ICOM transport vyčlenila speciální partu, která zajíždí do Větrného Jeníkova. „Máme zakázáno chodit na šoférskou místnost v Jihlavě, Humpolci a Pelhřimově, abychom se nepotkávali s dalšími kolegy,“ prozrazuje řidič Zdeněk Vodrážka, který se zrovna chystá vyjet.

Kromě toho se pro něj ale nic nezměnilo. „Tuto trasu jezdím odjakživa, takže jsem v podstatě zůstal na svém místě. Strach, že se nakazím, nemám,“ dodává Vodrážka.

Ani ve zhruba dvou kilometrech vzdálených Zbinohách nevládne panika z šíření nákazy. „Nemyslím si, že by se pro nás teď mělo něco výrazně změnit. Za sebe mohu říct, že rozhodně strach nemám,“ potvrzuje muž, který zrovna sekal u svého domu trávu a Deníku se představil jako Honza.

O dalších šest kilometrů dál, už na Havlíčkobrodsku, leží městys Úsobí. I když jde o obec relativně blízkou Jeníkovu, panuje tady běžné čtvrteční dopoledne. Roušku si před vstupem do obchodu nasazuje jen jeden člověk z deseti.

„Z nákazy trošku strach mám, ale doma určitě sedět nebudu. Chodila jsem do práce i během té největší vlny koronaviru, takže pro mě se teď vůbec nic nezmění,“ svěřuje se Jana Váchová, která zrovna venčila svého psa.

Nemoc Covid-19 se ve Větrném Jeníkově potvrdila v neděli. Test na koronavirus ukázal pozitivní výsledek u jednoho z tamních seniorů. Kde se nakazil, neví. Testování muselo následně podstoupit přes třicet lidí, kteří s ním přišli do styku.

Nákaza se pak potvrdila u třinácti z nich. Celkem je tak v tuto chvíli v městysu na okraji Jihlavska čtrnáct nemocných a jak se zdá, toto číslo v nejbližší době nejspíš narůstat nebude.

Přesto je Jeníkov vedený jako jedno ze tří ohnisek nákazy v zemi. „Lidé nás berou, že jsme prašiví. Je ale potřeba si uvědomit, že není promořená celá obec. Pozitivní test na koronavirus mají skutečně jen ti, kteří seděli s tím prvním nakaženým u jednoho stolu v hospodě. Dál se to nerozšířilo,“ podotýká vedoucí jeníkovské prodejny.