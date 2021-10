"Přes noc opět obrovský hluk, narušuje můj spánek, žádám o nápravu. Hluk jde z Kronospanu." Takovou zprávu poslal před pár dny do redakce Jihlavského deníku Aleš Bedač bydlící v jihlavské místní části Bedřichov. Není jediným, kdo je se současnou situací nespokojen.

Libor Novák, sám sebe označující za rozhněvaného občana, pak poslal do redakce i otevřený dopis adresovaný mimo jiné i na hygienu. Podle něj prvního září skončily relativně klidné letní noci, kdy se dalo spát při otevřeném okně. Hluk pak v nárazech přesahoval i hranici 85 decibelů a to v noci ze soboty čtvrtého na neděli pátého září.

Novák v dopise kritizuje náměstka Víta Zemana za údajný názorový veletoč, kdy se z původního odhodlaného bojovníka s Kronospanem stal jeho největší obhájce a propagátor. Změnu svého postoje vůči firmě pak náměstek před pár dny sám potvrdil. Záhy ale informoval, že magistrát dal firmě třináct podnětů a ta je zapracovala do své projektové dokumentace. Realizaci opatření za osmdesát milionů a zlepšení stavu následně radnice prověří.

- lidé z Bedřichova kritizují hlučný provoz Kronospanu



- Krajská hygienická stanice v letních měsících měřila hluk, výsledky zatím nejsou známé



- podle veřejnosti to bylo v době, kdy byl provoz tišší, radnice tak zaplatí další měření

Za vyšší hlučností jsou podle Zemana chybějící lesy. Přestože výsledky měření Krajské hygienické stanice budou známé zhruba za měsíc, radnice vnímá nedůvěru veřejnosti a tak dá sto padesát tisíc na nové měření. „Firmu vyberou sami obyvatelé, budou při procesu od začátku,“ informoval Zeman a dodal: „Více pro to udělat nemůžeme.“

Veřejnost si opravdu spojuje tišší provoz v letních měsících s avizovaným měřením hluku. Termín dalšího měření tak zřejmě nebude předem znát nikdo, ani radnice. „Kronospan to nebude vědět, nebudeme to vědět ani my, ale bude to na podzim,“ naznačil Zeman. Novák pak Deníku před pár dny prozradil, že si on i další lidé pravidelně denně již několik měsíců zaznamenává hlučné a klidné noci.

S měřením hluku další akreditovanou měřící společnosti nemá Kronospan dle Silvie Soukalové z marketingu problém. „Toto neohlášené měření dokazuje, že jsme pod neustálým dozorem příslušných úřadů,“ poukázala. Podle ní se firma dlouhodobě snaží o co nejnižší hlukovou zátěž. „Protihluková opatření realizujeme průběžně dle schváleného plánu, účinnost těchto opatření ověřujeme měřením. Výsledky kontrol příslušných úřadů dosud nezjistily žádné porušení našich povinností ve vztahu k hlukovým limitům,“ prohlásila.

Téma dřevozpracující závod Kronospan přitom radnice řeší už roky. „Jsem tady patnáct let a Kronospan řešíme celou dobu. Minimálně deset let i s krajem,“ vzpomněl současný jihlavský radní, poslanec a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. Podle něj firma pracuje na zlepšení stavu a je dobře, že s ní radnice spolupracuje a nesoudí se.

Hluk přitom není jediný problém. „Jedná se i o vypouštěné karcinogenní polutanty, svážení odpadového nábytku z celé Evropy k nám, do srdce Vysočiny, dopravní přetížení, prašnost, drancování podzemních vod,“ jmenuje v dopise Novák. Zeman reagoval tak, že dřevozpracující firma dá milion korun na výběr čtyř ateliérů, které navrhnou kompletní úpravy veřejného prostoru u areálu.

Co se týká povrchových částic, filtry na komínech podle Zemana vyjdou na miliardu a pětadevadesát procent částic zachytí. „Problém je těch pět procent, což ale může být i několik tun,“ řekl a dodal: „Je to v limitech zákona, ale vadí to a musíme dělat ještě více.“