I to byl impuls k tomu, aby dopravní podnik výrazně zmodernizoval odbavovací systém, kde zatím musí lidé bez jízdenky mít Jihlavskou kartu nebo hotovost. „Začínáme na tom pracovat, od Nového roku bude vše k dispozici cestujícím,“ uvedl ve středu 20. května jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

„Cestující bude moci platit ve voze platební kartou a technologie by měla zvládat i další možnosti,“ doplnil ředitel dopravního podniku Radim Rovner. V praxi půjde zejména o platby mobilním telefonem nebo hodinkami. „Základní jízdenku bude možné si pořídit u předních dveří samostatně, tam nebudeme ani počítat žádnou přirážku,“ upřesnil ředitel.

Zatímco takovou změnu uvítají cestující bez Jihlavské karty, další novinka potěší její držitele. Nově totiž budou mít k dispozici e-shop. Na internetu bude možnost dobít si hotovost na Jihlavskou kartu nebo si zakoupit pro časté cesty MHD výhodnější časový kupón. Uvidí tam i jeho platnost. Stejně tak bude možné bezkontaktně platit na předprodeji jízdenek na náměstí.

Vše vyjde na deset milionů, ale podle Vymazala jde o prioritu, protože odpadá nutnost mít po kapsách drobné a to dělá cestování MHD atraktivnější. Požadavek na bezkontaktní platbu od veřejnosti existuje, to zaznamenal i Rovner.

VDV? Smlouva je maximálně nevýhodná

S novým odbavovacím systémem by se krajské město již mohlo zapojit do systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) pod taktovkou hejtmanství. To zatím však nechce. „Jihlava má odsouhlasenou rámcovou smlouvu, která zatím nebyla aktivována. Tak, jak je nastavená, je pro město maximálně nevýhodná,“ prohlásil Vymazal.

„Už na vstupu je náš vklad vzhledem k počtu obyvatel více než tři a půl milionu. Cestující, kteří přijíždí do Jihlavy, nám sice přinesou dvě koruny každý, ale je to omezené třemi miliony. Takže už na začátku je tam deficit více než půl milionu, kterým bychom to dotovali,“ vysvětlil radní a bývalý primátor.

Podle něj nejsou dořešeny ani další otázky jako přestupy mezi linkovými a městskými autobusy. „My jako město nechceme stát stranou, ale pokud chceme zachovat ekonomiku města, musíme se domluvit na rozumnější smlouvě,“ řekl.

Kraj však podmínky měnit nechce. Bylo by to prý totiž nefér například vůči městu Třebíč, které svoji městskou dopravu do systému zapojit chtělo.

„Rámcová smlouva mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava byla uzavřena v roce 2018, byla schválena oběma zastupitelstvy a na základě svobodné vůle obou stran podepsána,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová a dodala: „Už samotný obsah smlouvy procházel dlouhým a intenzivním projednáváním a z pohledu Kraje Vysočina obsahuje ve stávající podobě značné kompromisy, které musel kraj akceptovat.“