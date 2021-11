Premiéra v demisi Andreje Babiše i nově jmenovaného premiéra Petra Fialu primátorka vyzvala k návratu adventních a vánočních trhů. „Nařízení vlády přišlo dva dny před začátkem adventu, tedy přesně ve chvíli, kdy ve většině měst trhy začínají,“ připomíná v dopise Koubová a pokračuje: „Připravený kulturní program, trh jako takový, ale i další doprovodná produkce, dostala červenou ze dne na den.“

Karolína Koubová v dopise zmiňuje drobné živnostníky, pro které znamená vánoční trh obživu na půl roku, měsíce příprav a značné pořizovací náklady. Dále jmenuje, že jihlavské radnice zajistila mezi stánky rozestupy, dezinfekci a turnikety, které omezí počet lidí na kluzišti. I kulturní program byl připravený reagovat na omezení množství lidí. „Co nám bohužel chybělo byla křišťálová koule, která by řekla, že trhovci prodávající kávu vedle našeho adventního městečka budou moci prodávat dál, ale naše příprava přijde komplet vniveč,“ píše Karolína Koubová.

Jihlavská primátorka se dále ptá, jak má tuto situaci vysvětlovat lidem. Kritizuje, že ani po dvou letech nejsme schopní města připravit na postupné a logické uzavírání či omezování počtu lidí na veřejných místech. „Jak mám vysvětlovat, že v uzavřených nákupních centrech je gastro otevřené, ale venku na čerstvém vzduchu si nedáte ani čaj? Argument, že pod střechou je možné kohokoli lépe zkontrolovat, už dávno neobstojí,“ nebere si servítky Koubová.

Podle ní to nedává smysl. A co více, jedná se o poslední kapku pro kulturní organizátory, gastro pracovníky i drobné prodejce. „Je to poslední kapka pro normální lidi, kteří chtějí alespoň na chvíli jít ven a nechat se unést vánoční atmosférou. Poslední kapka pro všechny, kteří doposud pravidla dodržovali,“ uvádí primátorka a připomíná, že jiná města trhy prostě přejmenovala a jedou dál. „Já touto cestou jít nechci,“ dodala primátorka.

Nechce švejkovat a porušovat pravidla jenom proto, že to dělají ostatní. K porušování pravidel však podle primátorky vede vyčerpání a rostoucí nedůvěra. Je třeba v nařízeních udělat řád. „Rozumím nutnosti omezit kontakty, rozumím nutnosti zavést opatření. Ale ať to dává smysl, prosím,“ uzavírá dopis Koubová.