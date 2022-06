Rekordní souprava láká muže i ženy, mladé i starší. Ochranka u vstupu do vozu ve tři čtvrtě na deset pak umožní vejít dovnitř. „To víš, že bych se s ním rád svezl, ale toho už se nedožiji,“ odpovídá s úsměvem vitální senior manželce, zatímco nastupuje do vozu. „To tu bude jezdit za deset let, a kdoví jestli,“ dodává. Jiní návštěvníci si zase zkouší, jak se sedí. Sedačky jsou prý velmi měkké a pohodlné.

Měsíc po zdražení: cestujících v jihlavských trolejbusech přibylo

Rychlovlak TGV



* Rychlovlak TGV je v Jihlavě od rána, zdrží se do tří hodin odpoledne

* Čtyřicet let starý vlak ukazuje veřejnosti, jaká by mohla být budoucnost železniční dopravy v Česku

* Na nádraží mířily davy lidí včetně skupin ze škol a školek

Vlak si se zájmem prochází i středoškoláci z Českých Velenic, kde je škola pro budoucí železničáře. Sice je mrzí, že si nemohou prohlédnout kabinu strojvůdce v TGV, tuto možnost ale rádi využijí u vedle stojícího doprovodného vozu, lokomotivy Vectron v barvách ČD Cargo. „Nejhezčí je Vectron, ten je moderní. TGV už je staré,“ říká v nadsázce student Václav Sedláček. „Mně se to líbilo,“ mírně mu oponuje spolužák Zdeněk Novotný.

Na nádraží zavítá i několik školek. Děti jsou v reflexních vestách nepřehlédnutelné. „Celý týden si povídáme o dopravě. Na nádraží jsme šli, aniž bychom tušili, že je tu rychlovlak. Ale děti jsou nadšené, nejradši by tím vlakem odjeli,“ říká s úsměvem učitelka Jana z jihlavské Mateřské školy U Dlouhé stěny.

Stejně jako velký vlak se dětem líbí jeho malý model. Ten dokonce i jezdí. Na nástupiště ho dovezl železniční nadšenec Rostislav Šidelko z Moravských Budějovic, který má na Bítově modelovou železnici. „Jsme příznivci vlaků malých i velkých. Jelikož jsme si oranžové TGV pořídili i v malém, uděláme tu malý okruh na stolečku,“ sděluje své plány krátce po příchodu na nádraží a následně spolu se synem uvedou své plány v realitu.

Modernizace úseku Stáj - Zhoř: Podívejte se, jak dělníci pokročili s úpravami

A co ten velký, čtyřicet let starý rychlovlak? „Tohle je sice muzejní kousek, ale já si myslím, že je dobře, že se to přivezlo, vznikne diskuse,“ soudí odborník. A má pravdu, téma vysokorychlostní trati celým dnem rezonuje ze všech stran.

Velkou událost si nenechají ujít ani představitelé města a kraje. Hejtman Vítězslav Schrek říká, že mu pohled na TGV připomíná letadlo concord, primátorku Karolínu Koubovou těší, že rychlovlaky budou v Jihlavě zastavovat. „Nasedneme v Jihlavě a na dvě zastávky budeme na druhém konci světa,“ usmívá se.