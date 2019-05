Řeknete mi, koho jste volila?

Volila jsem ANO.

A jaký je nyní váš vtah k tomuto hnutí? Byla jste jednou z prvních výrazných tváří ANO 2011. Proměnilo se to během let nějak?

Jsem pořád členkou místní organizace v Třebíči. Ale samozřejmě, že jsem musela aktivity přimrazit vzhledem k tomu, že trávím většinu času v Bruselu. Pozice komisařky je také speciální v tom, že musím být úplně nestranná, nezávislá. Zastupuji Evropu. Můj vztah k ANO je určen tím, co smím a co můžu dělat časově.

Jak vidíte svojí budoucnost? Mám na mysli, zda máte zájem pokračovat na pozici eurokomisařky a zda vnímáte, že k tomu dostanete politickou podporu?

Mám pocit, že to prožívám méně, než mnozí ostatní. Řekla jsem, že jsem připravena pokračovat dalších pět let. Bude samozřejmě záležet na české vládě, jestli mi nominaci znovu dá. Jsem připravena složit účty, informovat vládu, co jsem jako komisařka dělala. I když myslím, že vláda to celkem ví, protože komisař spolupracuje velmi intenzivně s ministry a s premiéry členských zemí. Když mi nominaci vláda dá, budu poté muset projít poměrně tvrdým grilováním v Evropském parlamentu. Je to tříhodinová záležitost, během které dostávám několik desítek otázek, a parlament poté hlasuje.

Můžete stručně shrnout, co se vám jako komisařce povedlo?

Měla jsem hodně náročné portfolio, protože justice, spotřebitelská práva, lidská práva, to je hodně rozsáhlé a různorodé. Dala jsem dohromady balík nových spotřebitelských práv, která se dotýkají i českých spotřebitelů. Když nakupujete na internetu zboží ze zahraničí, měl byste mít všude stejné reklamační podmínky, což teď není úplně všude v Evropě jisté. Poprvé v historii jsem dala do legislativy zákaz dvojí kvality produktů, to je úspěch, hodně jsem za to musela bojovat a lobbovat. Co se týče justice, moje práce je odstraňování přeshraničních bariér, aby prokurátoři mohli vyšetřovat trestné činy, které mají dosah ve více zemích. V ochraně dat se mi povedlo uvést do života poměrně přísná pravidla, aby je dodržovaly i velké firmy jako je Facebook a Google. Aby si s našimi osobními údaji nedělaly, co chtějí. Je to celá řada věcí, které se dotýkají každého člověka. Byla jsem ráda, že můžu být zrovna komisařka, která se bere za obyčejného prostého občana, který bez právní ochrany nemá šanci, aby obstál vůči prodejcům, kteří šidí, vůči internetovým gigantům, vůči zločincům.

Jak se vám to vše daří prosazovat? Jde to ztuha? Je v Bruselu opravdu tak tuhý byrokratický aparát, jak se proslýchá?

Je. Mnohdy jsem musela bojovat i se svými vlastními úředníky. Hodně často. Já jsem zavedla přístup normálního člověka, který má zdravý rozum a chce férovost. Myslím, že jsem tam byla v tomto výjimečná, měla jsem silný kontakt s realitou, nebyla jsem dlouholetý kariérní politik, který se vozí limuzínou. Já jezdím v Čechách tramvají a lidi mi nadávají (smích). To mi také pomáhá držet krok s realitou. Každý úspěch je samozřejmě vykoupen tvrdým bojem, střetávám se s velkou dávkou lobbistických tlaků. Má práce je taková spolehlivá výroba nepřátel a odpůrců (úsměv).

Je něco, co se vám nepovedlo, i když jste o to hodně stála?

Nepovedlo se mi prosadit kolektivní žalobu. To je zjednodušeně možnost, aby se lidé nemuseli ucházet o kompenzaci za škodu jednotlivě, ale aby se mohli spojit. Aby se jedním soudním rozhodnutím rozhodlo. To bude veliký pokrok. Mám ještě pár měsíců času, abych to prosadila n podzim. Pak je tam ještě pár věcí, které musím dotáhnout.