„U rybníka počítáme s prodejem čerstvých ryb a také rybích specialit, jako je například pečený pstruh nebo smažený kapr," uvedl Karel Báňa ze střediska rybářství společnosti Maria Podstatzka-Lichtensteinová.

Už tuto sobotu, 22. října, se mohou přijít lidé podívat na výlov rybníka Vazebný u Rudolce. Ryby z něj pak bude Rybářství Růžička prodávat v Bohdalově.

Na sobotu je naplánovaný také výlov rybníku Řeka v Krucemburku, který nemají daleko lidé ze Žďáru a jeho okolí. „Prodej ryb na hrázi samozřejmě bude," potvrdil majitel Rybářství Vysočiny Josef Nikl.

Ve čtvrtek 27. října přijde na řadu výlov rybníka Medlov u Fryšavy, 3. listopadu Rendlíčku u Březí a 10. listopadu Matějovského rybníka. „Medlov a Rendlíček budou spíše na koukání, to je násadový výlov. S prodejem ryb počítáme u Matějovského rybníka," přiblížil vedoucí úseku rybářství a zemědělství společnosti Kinský Žďár, které zmíněné rybníky patří, Petr Kulhánek.

Kinského rybáři už za sebou mají výlov Veselského rybníka, který se uskutečnil v sobotu. O čerstvé ryby byl velký zájem. „Přímo u rybníka se prodalo o pětadvacet procent více ryb než loni, takže v příštím roce počítáme se dvěma stánky, a lidé na místě ochutnali i různé rybí speciality," konstatoval Kulhánek.

Co se týče přírůstků ryb, podle jeho slov to vypadá dobře. „Přímo ve Veselském rybníku na jaře došlo k částečnému úhynu obsádky, takže v tomto případě nejde o dostatečnou výpovědní hodnotu, ale zatím to letos vypadá na takový lepší průměr," dodal Petr Kulhánek. Také cena kaprů, kteří za dva měsíce poputují na štědrovečerní stůl, by měla zůstat stejná, jako byla v předchozích letech.

Kdy bude výlov?

22. 10. Vazebný (Rybářství Růžička)

27. 10. Medlov (Kinský Žďár)

28. 10. Netínský rybník (Maria Podstatzka-Lichtensteinová), prodej ryb

3. 11. Rendlíček (Kinský Žďár)

10. 11. Matějovský rybník (Kinský Žďár), prodej ryb