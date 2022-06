Lipnici chybí v sezoně i tak základní věc jako jsou veřejné toalety. „Na Lipnici nejsou záchody pro turisty. Jedny mají na hradě, druhé jsou u nás v hospodě. Takže kdo si nestihne dojít na záchod na hradě, míří k nám do hospody,“ popsala situaci Zdeňka Hašková z restaurace U České koruny.

V létě ale jezdí na Lipnici plné autobusy. „Takže si dovedete představit, jak naše záchody vypadají, když se tam vystřídá stovka lidí a my to musíme uklízet,“ dodala Hašková.

Podle tamního starosty Zdeňka Rafaje se na veřejné WC zapomnělo při přestavbě náměstí Trčků z Lípy. „Dřív byly veřejné záchody přímo na náměstí. Při rekonstrukci však už na ně nedošlo,“ upřesnil starosta.

Radnice ale našla náhradu. Pro turisty otevře veřejné WC v amfiteátru pod hradem. „Vyzkoušíme, jestli je možné toalety provozovat a zároveň tam udržet pořádek,“ poznamenal.

Lipnici v turistické sezoně chybějí i další služby. Michal Švarc z Havlíčkova Brodu sem jezdil už v době, kdy se tam konaly slavné festivaly humoru. „Tenkrát nebyl na náměstí problém, kam jít a kde si dát pivo. Nedávno jsem na Lipnici jel s rodinou. Jedna hospoda v centru plná. Jedno maličké bistro u hradeb, kde si nebylo kam sednout,“ poznamenal Švarc.

Velkým rozčarováním pro něj byla i kdysi známá hospoda pod hradem. „Seděli jsme tam kdysi na terase. Dneska je to ruina a ostuda Lipnice. Kousek od radnice je naopak nádherný penzion s kavárnou, ale ten je prý zrušený,“ dodal zklamaný turista.

Služby turistům v sezoně nejsou dostačující. To chápe i starosta Zdeněk Rafaj, ale řešení nemá. „Budovy na náměstí městu nepatří. Penzion i hospoda mají majitele. Když ti neuznají, že Lipnice nabízí do budoucna potenciál v oblasti turistického ruchu, radnice to nezmění,“ povzdechl si starosta.

Penzion Brixen vlastní pražská společnost Well Group. Turistům může nabídnout moderní pokoje, parkoviště, přístup na internet, salonky. Součástí sálu jsou sochy Radomíra Dvořáka. Proč je penzion zavřený, vysvětlil Deníku bratr majitele Jiří Konvalina. „Budovu jsme pronajímali, ale bohužel zasáhl covid a nájemci situaci nezvládli. Do budoucna samozřejmě nechceme nechat penzion opuštěný,“ zdůraznil Konvalina.

Jak ale dodal, není to jednoduché. „Provoz penzionu Brixen je sezonní záležitost. Hledáme tedy řešení, jak zajistit celoroční provoz,“ vysvětlil Konvalina. Vlastníkem rozpadající se restaurace pod hradem je Daniel Bělohlávek. Telefonní číslo na něj ale již nefunguje.

