Hnutí ANO už potřetí za sebou vyhrálo komunální volby v Jihlavě, navíc má stále více procent. Jak se jako lídr úspěšného hnutí cítíte? Není to žádná změna proti minulým letům. Nechci říct, že jsme na to zvyklí, ale počítali jsme s tím, že vyhrajeme, takže pro nás to překvapení není. Příjemné překvapení je to množství voličů, kteří nám dali svůj hlas. Volební výsledky hnutí ANO mají takové specifikum, že se u vás málo přeskakuje, lidé tedy evidentně volí stranu a ne konkrétní jména. Nebyl byste ale radši, kdyby vám voliči dali křížkováním najevo, komu věří více? Neřekl bych, že nás lidé nekřížkují. Když se podíváte podrobně na jednotlivé volební obvody, naši kandidáti dostávají křížky. Ale tím, jak jsme silná kandidátka, stabilní tým a máme hodně hlasů, tak to přeskakování je u nás o to složitější. Když jsem se díval na Český statistický úřad, tak jediný, kdo přeskočil, jsem byl já. Přeskočil jsem sám sebe a málem jsem vyskočil z kandidátky.

- co si myslí o neúspěchu sociálních demokratů?

- jak by chtěl řešit projekt Horácké arény?

- jaký má názor na Bránu Jihlavy?

- co říká myšlence, že by se Vodní ráj zavřel? Už jste zmínil, že vás příjemně překvapilo čtrnáct křesel v zastupitelstvu. Čím to bylo?



Určitě se odrazila atmosféra ve společnosti. I naše kampaň byla kvalitní, nebyla nijak násilná ani vtíravá. Soustředili jsem se na to říct, že jsme tady a jaké máme myšlenky. Možná voliče přesvědčilo i to, že si je nechceme koupit, naše práce je znát.

Několik papírově silných stran nepřekročilo hranici pěti procent. Mrzí vás, že nemůžete spolupracovat se sociálními demokraty nebo třeba spolkem Jihlava srdcem?

Konkrétně u sociálních demokratů jsme si říkali v mírné nadsázce, ale ona to vlastně byla pravda, že nám by nějaká dvě procenta nescházela, ale jim by to výrazně pomohlo. Myslím si, že odchod sociální demokracie mimo zastupitelstvo a možná mimo politiku je velká škoda pro tuto republiku a jednou toho budeme všichni litovat.

Vy jste byl jeden čas ve vedení města s Rudolfem Chloupkem, nebyla podle vás chyba, že nebyl lídr kandidátky? Lidé ho jako bývalého primátora znají více než Martina Hyského.

Ale Martin Hyský je poměrně významná osobnost, sbírá preferenční hlasy a i letos jich nasbíral mnoho. Tady bude chyba někde jinde a myslím si, že to nebude v Jihlavě. Je to zase odraz celostátní politiky, sociální demokracie se stala takovou nevýraznou stranou, nikdo s ní moc nepočítá. A to je škoda.

Ale Michal Šmarda nebo Jiří Běhounek dokázali voliče ve svých městech přitáhnout…

Ano, možná ve svých městech, ale ne v celostátní politice. A to by měla být práce pana Šmardy, ne vyhrát v Novém Městě.

Pojďme zpátky do Jihlavy. Volební matematika je jasná, když se tři další subjekty spojí, mohou poslat ANO do opozice. Co děláte pro to, aby se historie neopakovala?

Všechno. Snažíme se jednat, chceme se potkat se všemi. Musím říct, že jednání, která probíhají, jsou víceméně korektní, bavíme se o budoucnosti Jihlavy, o programových průnicích, ale za pár dnů máme senátní volby a to je neskutečně velký blok u některých partnerů pro další jednání.

Chcete říct, že senátní souboj mezi ODS a ANO se přenáší v tuto chvíli také do komunální politiky?

Neřekl bych, že v Jihlavě je to souboj. Je to vyčkávací taktika.

Za předpokladu, že by nešla do koalice SPD, dají další tři subjekty dohromady devatenáct křesel, to je nejnižší možná většina. A v minulém volebním období se ukázalo, že to není úplně šťastné řešení. Souhlasíte?

Nabízí se pokračování stávajícího modelu, kdy možná dojde ke změně v čele města. Takto tvořená koalice by byla slabší o dva, vlastně o tři subjekty, protože ani Piráty už nemáme v zastupitelstvu. Tam Pi zůstalo venku, jsou tam akorát lidé z Fo. Mohlo by to pokračovat, ale ta křehká většina přišla i o toho dvacátého podporovatele, který tam občas byl, občas nebyl, a bylo by to daleko, daleko horší.

Když si promítneme všechny možné scénáře, zdá se, že v každém modelu figurují minimálně dvě strany, které spolu nechtějí být. Jak z toho ven?

My to cítíme úplně stejně a říkám na rovinu, cítíme to až teď, po uzavření volebních místností. Kandidátky se nám tady zhádaly mezi sebou jako koně a vykopaly si obrovsky hluboké příkopy. My jsme se toho nijak neúčastnili a působíme v roli mediátora. Říkáme, zapomeňte na to, je po volbách. Ale je to těžké.

Vedení Jihlavy čeká rozhodnutí o Horácké multifunkční aréně. Ať bude jakékoliv, dost lidí bude naštvaných. Město má před sebou i další investice, navíc všechno zdražuje… Nebylo by za těchto okolností prozíravější jít dobrovolně do opozice?

Pokud chcete něco měnit a něco dělat, z opozičních lavic to neuděláte. Postavit se před složité a náročné úkoly je výzva a já osobně mohu říct, že miluji krizový management, takže se těším.

Dobrá, jak byste se tedy postavil k otázce Horácké multifunkční arény?

Řekl jsem to už několikrát, Jihlava se prostě dostala na křižovatku špatných cest. Není cesta zpátky a zatím není cesta ani vpřed. Je důležité se soustředit na snahu sehnat finanční prostředky a projekt spustit. Bude to trnitá, náročná cesta, ale v tuto chvíli asi jediná možná.

Pokud byste se stal primátorem, měl byste před sebou minimálně čtyři roky ve vedení města. Co všechno byste za tu dobu chtěl stihnout?

Když jsme připravovali volební program pro toto období, dokonce jsme si říkali, že odevzdat čistý list by bylo nejspravedlivější a nejčestnější vůči občanům Jihlavy. Pokud mi někdo dokáže říct, co bude v lednu a na jaře, kolik firem přežije tuto zimu, jak dopadne energetická krize, jak dopadne inflace a jestli se uklidní situace na východě, řeknu vize do budoucna, respektive jednotlivé kroky, které bude Jihlava moci udělat.

Ať už bude situace jakákoliv, mít konkrétní vize je důležité…

Těch vizí je spousta a musíme se soustředit na rozvoj Jihlavy, stojí před námi takové ty v nadsázce otřepané investice jako Centrální dopravní terminál, vodohospodářská infrastruktura i ta Horácká multifunkční aréna, kterou Jihlava potřebuje. Ale pak jsou tu investice, které Jihlava také potřebuje, akorát se o nich nemluví. To je dostupné bydlení, pak nemáme dostatečně naplněné zdroje na opravu a údržbu na vlastního majetku. A to jsou všechno problémy, které před námi stojí.

Co z toho byste ale chtěl řešit nejdříve?

Řekněme, že jsou první dvě věci, které bude nutné řešit. Je to Horácká multifunkční aréna, tam se musíme dostat ke zlomovému bodu, že buď budeme stavět, nebo musíme najít jiné řešení. A to jiné řešení bude možná ještě bolestivější než to, které máme na stole. S tím jsou svázané finance, budeme se muset soustředit na to, kde získat další zdroje pro Jihlavu.

Úplně první otázkou by ale byl počet radních. Zachoval byste současný stav, nebo byste ukázal lidem, že šetřit začíná radnice u sebe a sníží počet?

Otázka je, jestli je tohle úspora na tom správném místě. Pokud sedí v zastupitelstvu sedmatřicet zastupitelů a jen tam sedí a chodí jednou do měsíce hlasovat, tak to Jihlavě moc nepřináší. Pokud sedí plný počet radních a chodí tam podobným způsobem, může se to zdát jako ztráta financí. Ale pokud ti radní budou mít nějakou agendu a budou ji vykonávat svědomitě a dobře, je to přínos. A o tom to je. Musí se vyhodnotit, co který člověk na kterém postu bude dělat a pak mu za to dát adekvátní odměnu. A dát mu prostor pro tu práci.

A co počet úředníků, který se neustále zvyšuje?

To je odraz minulého volebního období, těch manažerských a projektových míst vznikla strašná spousta a je otázka, jestli to Jihlavě něco přináší. A ta argumentace, vždyť na to máme dotaci, mi rezonuje v uších velmi negativně. V řadě těchto projektů se nebude pokračovat, čímž dojde k přirozenému snížení počtu úředníků. Samozřejmě nechci naznačovat, že budeme propouštět, ale před Jihlavou bude řada úkolů a té práce bude pro úředníky možná tolik, že nikdo nebude pochybovat, jestli tam mají být.

Vodní ráj před pár dny oznámil, že možná v lednu prostě zavře, protože nebude mít peníze na provoz. Pomohl byste v čele Jihlavy zachovat provoz, nebo zde vidíte možnost, kde lze šetřit?

Slyšel jsem už i myšlenku, že necháme napustit venkovní bazén a tím nahradíme Horáckou multifunkční arénu (úsměv), takže těch nápadů je tady spousta. Energie a sportoviště bude velká otázka. Pokud nechceme nechat naše sportovce i ostatní odvětví na holičkách, budeme muset nějakým způsobem korigovat dotaci do těchto odvětví. Jestli se na měsíc vypne Vodní ráj a bude to jen na měsíc, je to pro mě přijatelnější, než ho vypnout definitivně a prostě ho nemít.

Co kultura? Není žádným tajemstvím, že Karolína Koubová byla hodně pro kulturu, budete v této cestě pokračovat, nebo investice přeci jen utlumíte?

Kultura je široký pojem. Stávající koalice, a řekněme si na rovinu, byl to tým okolo Karolíny Koubové a radní Silvie Čermákové, se soustředil na takovou tu malou jihlavskou kulturu. Na malé jihlavské projekty, na oživení kousku města, kdy zbytek zůstal opomíjený. To není cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Máme vyzkoušeno, jsem člen osadního výboru Horní Kosov, že ta malá jihlavská kultura za malé peníze s velkým dosahem se dá dělat po jiných částech města jednodušeji a lépe. Bude to tématem velké diskuse. A tématem bude i Brána Jihlavy, to nezastírám.

Naznačujete, že by Brána Jihlavy mohla skončit?

Naznačuji, že by Brána Jihlavy mohla začít něco dělat.

Co transparentní úřad? To byl jeden z hlavních bodů stávající koalice, veřejnost ale není úplně spokojená.

Transparentní úřad, to je takové hezké heslo do voleb. Ale nikdo ho asi neumí úplně přesně definovat, každý na to má jiný názor. Je to spíše o přirozeném vývoji, digitalizaci a pocitu občana Jihlavy, že úřad vlastně nepotřebuje, protože všechno funguje. A když potřebuje, sedne si doma k mobilu, ťukne, dozví se, co potřebuje, případně oznámí, co je třeba a na ten úřad jde maximálně s žádostí o sňatek a do obřadní síně.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB V JIHLAVĚ NAJDETE ZDE

Kdo je Radek Popelka



- narodil se 20. října 1970 v Jihlavě, kde dosud žije

- je ženatý, má dvě dcery

- pracuje jako manažer projekční kanceláře

- jeho zájmy jsou grilování, les, zahrada a komunální politika

- od roku 2011 je členem hnutí ANO, v roce 2014 byl lídrem a hnutí poprvé vyhrálo, což se opakovalo v roce 2018 a letos