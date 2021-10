Domů si tehdy přivezl nejen originální výrobek, ale také spoustu zážitků. Ty si mohou z karlovské sklárny zanedlouho přivézt i ostatní. O svůj um se tamní skláři totiž každoročně dělí s veřejností. A nejinak to bude i letos. „Den otevřených ateliérů je pro nás vždycky velký svátek. Celý rok se na něj těšíme. Provází ho zvláštní atmosféra,“ nechal se slyšet sklářský mistr Lukáš Verner.

Dny otevřených ateliérů se letos uskuteční 2. a 3. října. Na Vysočině si je lidé mohou vychutnat už pojedenácté. „Jsou pozváním do míst, kde vzniká umění a jsou příležitostí k setkání s těmi, kdo jej vytváří,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

V karlovské sklárně si tentokrát pro návštěvníky připravili i jednu novinku. „Vsadili jsme na spojení dvou tradičních řemesel – kovářství a sklářství. Kovář vytvoří nějaký výrobek, ještě teplý od výhně ho předá nám a my jej naplníme sklem,“ popsal Lukáš Verner.

„Je to novinka, která vznikla víceméně spontánně. Setkal jsem se s kovářem, který předváděl výrobu hřebíků. Chtěl jsem si to také vyzkoušet, ale není to vůbec jednoduché. Tak mě napadlo obě řemesla spojit,“ dodal sklářský mistr.

Jakkoliv se obě profese mohou zdát rozdílné, jsou věci, které je spojují. Například živý oheň, ať už v kovářské výhni nebo ve sklářské peci. „A obě jsou to řemesla, která prošla od svého prvopočátku minimálním množstvím změn. Používá se při nich stejné nářadí jako před dvěma sty lety,“ doplnil Lukáš Verner.

Ovšem zatímco mistr kovář potřebuje pádnou ruku, aby se mohl pořádně ohnat kladivem, tvorba skleněných výrobků je spíše o jemnosti, přesnosti a preciznosti. „Kovář, když ho to přestane bavit nebo se mu něco nezdá, může výrobek odložit do kouta a pokračovat, až se mu zase bude chtít. To my nemůžeme. Musíme výrobek buď dodělat nebo vyhodit. Jinou možnost nemáme,“ pokrčil rameny mistr sklář.

„Je to možná určitý handicap, ale někdy se z něj může naopak stát hnací síla. Občas se stane, že nakonec vytvoříme něco zcela jiného, než jsme na začátku chtěli. Proto s oblibou říkáme, že dopředu nikdy neprozrazujeme, co vlastně děláme. Kdyby se nám to nepovedlo nebo povedlo něco jiného, tak aby se nám lidé nesmáli,“ řekl s úsměvem na tváři Lukáš Verner.

Pracovní den začíná ve Sklárně Svoboda Karlov úderem šesté hodiny ranní. Stejně tomu bude i v den otevřených ateliérů. „Lidé mohou přijít hned ráno. A otevřeno bude podle zájmu. Mohou si i něco sami vyzkoušet. To aby věděli, co naše práce obnáší,“ poznamenal Lukáš Verner.