Do Polné, která leži na rozhranní tří okresů, se tak sjíždí lidé z okolí, kteří o ostatní zimní sporty přišli. „Chtěli jsme jet lyžovat, ale máme obavu, že to nebude ono. Tak jsme si přijeli poprvé zabruslit do Polné a bylo to fajn,“ hodnotila Jana Kučerová, která přijela ze sousedního Brodska, zatímco si v neděli odpoledne zouvala brusle. „Ale v Jihlavě na zimáčku mi to jezdí rychleji,“ dodal její syn.

Právě děti si v neděli odpoledne přišli v Polné na své, konal se tam totiž karneval na ledě. „V půl druhé, kdy karneval začínal, to vypadalo, že tu nikdo nebude, byli jsme tu s jednou maskou. Ale nakonec se to zaplnilo, měli jsme tu kolem třiceti, čtyřiceti masek,“ zhodnotila akci Tereza Pešáková, která v pořádajícím středisku volného času Tempo pracuje jako volnočasový pedagog.

Účasti určitě neprospělo počasí, byla mlha a každou chvíli slabě pršelo. Ti, kdo přišli, ale určitě nelitovali. „Bylo to super, jsme rádi, že lidé dorazily a při hrách se nikomu nic nestalo,“ usmála se sympatická lektorka s tím, že bylo vyhodnoceno i deset nejhezčích masek. Byli mezi nimi duhy, krokodýl, kovboj nebo drak.