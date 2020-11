Cizí nákupní košíky tak plní lidé také v Pelhřimově. Jako již tradičně v tento čas se totiž koná celorepubliková podzimní Sbírka potravin. Lidé kupují potřebným nejčastěji těstoviny, rýži a také plechovky s ovocem, masem či rybičkami.

Sbírka potravin na Vysočině



S plenkami a dětskou výživou se u dobrovolníku zastavila i mladá maminka. „Přispívám každý rok. Po rozvodu jsem s dítětem zůstala bez prostředků. Proto teď, když můžu, pomáhám. Vždycky tedy do sbírky věnuji věci pro děti,“ svěřuje se Jana Majerová.

Další štědrý dárce na sebe nenechá dlouho čekat. „Dobrý den, můžeme vám to tu nechat celé?“ je slyšet od jedné ze dvou žen, které přivezly plný košík jídla. Zaskočená dobrovolnice ze sebe vypravila jen upřímné děkujeme. „Ráno tu byl tatínek, který přivezl také plný koš jídla. Za ním šel jeho syn, který táhl dva balíky minerálky. Je skvělé vidět, že někteří lidé učí pomáhat i své děti,“ pochvaluje si dobrovolnice Eva Šípová.

Lidé jsou štědřejší

Se slovy hlavně, že to pomůže, hbitě přendavá z jednoho košíku do druhého řadu potravin další milá paní.

Oba označené košíky se plní rychle. Dobrovolník Josef Weigert tak nejrůznější potraviny a hygienické potřeby skládá postupně do krabic. O chvíli později těžký košík tlačí ke svému autu, ve kterém už několik naplněných krabic leží. „Řekl bych, že lidé jsou letos štědřejší, protože v této těžké době nejspíš sami pociťují nouzi,“ přemítá při cestě zpět do obchodu Josef Weigert.

S dotazem, co nakoupit, přišla za dobrovolníky Ivana Adámková z Pelhřimova. „Přišlo mi zbytečné kupovat něco, co nepotřebují. Do této sbírky jsem se zapojila poprvé. Četla jsem článek na internetu, kde paní vypráví příběhy potřebných, které jsou úplně děsivé. Proto jsem šla nakoupit. Řekla bych, že tahle sbírka je nesmysluplnější, je tu vidět konkrétní pomoc,“ líčí Adámková.

Darované potraviny pomůžou duševně nemocným klientům soukromého pobytového zařízení spolku SpesAmenS v jihočeském Českém Rudolci. „Využijeme všechno kromě plenek a dětské výživy. Tyhle věci odvezeme do potravinové banky. Nějaká maminka za ně bude určitě šťastná,“ říká ředitelka zmíněného zařízení Eva Šípová a letáček s informacemi o sbírce podává dalšímu kolemjdoucímu.