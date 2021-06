Podle Milana Berky, který stojí za pultem, jsou ceny stejné jako minulý rok. „Nic jsme oproti loňsku nezdražovali,“ říká a přitom přebírá a doplňuje ovoce.

Přesto před pandemií měli lidé o jeho zboží větší zájem. „Teď chodí taky, ale hodně řeší ceny. Koukají na to, že někde stojí jahody pětapadesát a někde devětapadesát korun. Prostě jsou teď opatrnější,“ hodnotí prodejce Berka.

Taková však není například Hana Štěpánová z Jindřichova Hradce. „Řekla bych, že ceny jsou tu srovnatelné s cenami v kamenných obchodech. Ovoce a zeleninu ale nakupuju radši u menších prodejců a pěstitelů než v supermarketu, protože je tu kvalitnější. A když si koupím kilo rajčat, tak nemá cenu koukat na to, jestli stojí o deset korun víc nebo míň,“ usmívá se Hana Štěpánová s plným sáčkem rajčat.

Jana Zemanová, tajemnice pelhřimovských zahrádkářů se do pěstování ovoce a zeleniny pouští pravidelně sama. Letos to ale podle jejích slov na příliš bohatou úrodu nevypadá. „Třešně skoro žádné nebudou, višně taky ne, jablka zatím nevím. Vypadá to ale, že bude angrešt a rybíz. Jinak okurky mám ve skleníku a rajčata v soudkách, takže to snad bude. Mrkev vzešla špatně a petržel skoro vůbec,“ přemítá zahrádkářka. Dodala, že brambory nakupuje od soukromníka.

Stejně tak Tomáš Průcha, majitel prodejny s ovocem a zeleninou v Žirovnici bere brambory od lokálních dodavatelů. „Řekl bych, že ty budou cenově stejné jako loni. Když porovnám nákupní cenu dovozových brambor s loňským rokem, tak je to tak nějak nastejno. Nemám tedy strach, že by nějak extrémně vystřelily. Pořád budou něco kolem sedmi, osmi korun,“ vyčísluje Tomáš Průcha.

I Humpolečtí mohou nakupovat sezonní ovoce a zeleninu vypěstovanou u nás. „Aktuálně mám rané brambory, květák, zelí, kapustu, kedlubnu, jahody, třešně, hrášek a okurky. Do deseti dnů by měla začít taky paprika a meruňky,“ jmenuje Pavel Blanár, který vozí do Humpolce už dvacet let své vypěstované pochutiny z Moravy.

Tu možnost si pochvaluje kupříkladu Helena Altová z Vojslavic, která do Humpolce dojíždí za prací. „Ceny za ovoce a zeleninu od menších pěstitelů jsou samozřejmě vyšší. Řekla bych, že ale nejsou nijak dramatické. Já si za tuto službu ráda zaplatím. Vím, jaká je za tím práce a není to pro ně jednoduchá obživa,“ říká Helena Altová.

Ceny ovoce a zeleniny ve stánku v Pelhřimově



- jahody 59 Kč/kg



- meruňky 89 Kč/kg



- třešně 89 Kč/kg



- rajčata 59 Kč/kg



- nakládačky 45 Kč/kg



- česnek 16 Kč/kg