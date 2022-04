Je to do jisté míry překvapení, o kopce není v krajském městě Vysočiny nouze a to není pro cyklisty zrovna ideální. Díky osmi převodům se však dá vyjet i prudší kopec a naopak na rovince to slušně rozjet. Jen je potřeba shovívavost motoristů – řada zájemců o sdílená kola přiznává, že na tom sedí po hodně dlouhé době.

Zima a sníh? Nevadí, zájem o městská kola v Jihlavě předčil očekávání

Jasně, ledničku si člověk takto neodveze a na cestu do práce z příměstské části to také není ideální, ale jako dopravní prostředek na takzvanou poslední míli jsou sdílená kola ideální. Jízdy do patnácti minut jsou mimochodem gratis.

Zavádění bikesharingu bylo spojeno s rozmanitými reakcemi nejen v zastupitelstvu, ale i na sociálních sítích. První týden ale ukázal, že sdílená kola mají šanci. Cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty je v Jihlavě dostatek, tak hurá do pedálů.