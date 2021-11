KOMENTÁŘ: Velmi levné cukroví? Radši ne

I když se to nezdá, za vánočním cukrovím zdobícím stůl na Štědrý večer jsou nejen hodiny práce, ale i stovky, ba možná i tisíce, korun. A nejde ani tak o to, jestli je druhů šest, dvanáct nebo čtyřiadvacet. Drahé je to vždycky a lepší to nebude ani letos.

Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Cukráři sice nejsou v situaci jako stavební firmy a jejich suroviny zdražily mírněji, ale přeci. A zákazníkům se to nelíbí, nechtějí za stejné cukroví jako loni platit více než loni. Někdo se tak rozhodne upéct si něco doma, jiný usoudí, že to stejně nikdo nejí a další se domluví s babičkou, že pomůže a dostane něco od cesty. A cukráři tak možná spláčou nad výdělkem. Přitom ne že by se nedalo ušetřit. Dá. Místo másla se dá použít Hera nebo sádlo. Lindtku nahradí podstatně levnější čokoláda na vaření, lacinější než pistácie jsou přeci arašídy. A dražší alkohol do nějakých luxusních receptů se dá prostě zaměnit za rum. A částka za nákup surovin utěšeně klesne. Jen to ale asi pak nebude tak dobré. Vánoční cukroví na Vysočině podražilo. Stoupla cena mouky i energií Navrhuji tak, aby cukráři pro letošní rok přišli s novinkou a rozdělili svojí nabídku na „velmi dobré cukroví“ a „velmi levné cukroví“. A nebo radši ne, obávám se totiž, že to první zmíněné by nikdo nechtěl.