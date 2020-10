Například komise na okrsku 30 byla podle jednoho z voličů nepříjemná, arogantní a netrpělivá. "Když jsem byl za plentou, tak jsem slyšel na svou osobu uštěpačné poznámky," pokračuje Jiří Uhrín a dodává: "Vůbec se nedivím, že některým lidem se nechce jít volit." Slovo „dezinfekci“ jako odpověď na pozdrav se údajně objevovalo i jinde.

V komentářích však drtivá většina dalších voličů píše, že na jiných okrscích panuje ve volební komisi dobrá nálada. Jmenují přitom například komise 3, 13 nebo 38. „U nás okrsek 39 byla samá legrace a úsměvy,které byly vidět i přes roušky,“ podělila se o svou zkušenost Olga Nedomová.

Objevují se i názory lidí, kteří k volbám vůbec nejdou. „Jsou to krajské volby a od kraje nečekám už vůbec nic,“ napsala třeba Anna Doležalová. Jiní lidé zase argumentují vládou. „Jsou to volby do krajského zastupitelstva, není to žádné referendum o vládě,“ vysvětlil pak Marek Řezáč a pokračoval: „Vláda, opozice jde stranou a řídím se tím, co kdo dělá na kraji, pro kraj, jak byl kraj veden.“

Třiašedesát voličů z Vysočiny požádalo o možnost volit, i když jim jejich aktuální zdravotní stav momentálně neumožňuje dojít k volební urně. Na třicet adres tak v pátek vyjela šestice speciálních volebních komisí složená z vojáků a zapisovatelů. Největší zájem o tuto službu byl na Jihlavsku.

Krátce před třináctou hodinou dosáhli v Zachotíně na Pelhřimovsku padesátiprocentní hranice volební účasti. Už teď je tedy jasné, že o krajské volby je tady větší zájem než před čtyřmi lety, kdy přišlo jen 37,24 procent voličů. „Spadá k nám celkem 198 voličů a právě přišel devětadevadesátý,“ informoval člen volební komise Petr Vaněk.

Ve Světlé byla účast kolem třiceti procent

„S volební účastí jsme spokojeni, čekali jsme, že přijde méně lidí,“ zhodnotil volby do krajského zastupitelstva starosta Světlé Jan Tourek. Podle jeho slov těsně před uzavřením volebních místností komise napočítaly účast asi 30 procent. „To je podobně jako u posledních krajských voleb,“ podotkl starosta Tourek. Ve Světlé volili v devíti okrscích. Z toho polovina okrsků byla přímo ve městě, ostatní v místních částech. Například v Dolní Březince obyvatelé volili v hasičské zbrojnici, v Lipničce v hostinci.

Podle městských strážníků volby proběhly v pořádku, všude klid

Bez závad, žádné výtržnosti, vše v pořádku. Průběh krajských voleb byl podle městských strážníků na Vysočině klidný. Strážníci nemuseli krotit výtržníky u volebních uren, ani hlásit nepovolané vniknutí do volebních místností. „Prováděli jsme kontroly volebních místností pravidelně. Nezjistili jsme, že by se někdo pokoušel vniknout do budovy kde jsou volební místnosti během noci. Nezjistili jsme, že by se například někdo pokusil odnést třeba státní vlajku,“ sdělil ředitel městské policie Chotěboř Jiří Novotný. Podobný klid byl během voleb i v Jihlavě. Jak konstatoval za vedení městské policie v Jihlavě Stanislav Maštera. „Nahlédli jsme do volebních místností, volby proběhly v klidu, nedošlo k žádnému narušení pořádku, k vandalismu ani výtržnostem,“ konstatoval Maštera

Voliči na Chotěbořsku překvapili

Zhruba 25 procent zapsaných voličů se dostavilo k urnám v Chotěboři a místních částech. „Příjemně nás to překvapilo. Už v pátek 2. října přišlo do deseti hodin večer volit přes dvacet procent lidí. Domnívali jsme se, že to číslo bude podstatně nižší. Že voliči nepřijdou z obav kvůli nákaze koronavirem,“ informovala za městský úřad Chotěboř Tereza Kovačková. V sobotu 3. října kolem poledne už Chotěbořsko napočítalo účast přes 25 procent. V Chotěboři se volilo podle Terezy Kovačkové ve čtrnácti okrscích, z toho šest přímo ve městě, zbytek v místních částech. Jak dodala Tereza Kovačková, volební účast v obcích byla rozdílná. Někde přišlo 10 procent voličů, jinde naopak polovina vesnice. „Záleží hodně na věkovém složení obyvatelů, ale zatím se ukázalo, že volit šli hlavně lidé středního a vyššího věku,“ upřesnila Kovačková

Volí se na zajímavých místech

Volí se nejen na úřadech či školách, ale i na zajímavějších místech. „Například v Havlíčkově Brodě volební komise zasedá v kulturním domě psychiatrické nemocnice, v Třebíči v restauraci Molekula či na informačním centru. Počátečtí naopak mají volební místnost v městském muzeu, Brtničtí v Domě Valdštejnů a v Polici se hlasy odevzdávají na zámku,“ vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.