Jihlava - Na záznam natáčení v Jihlavě se můžete podívat 22. června od 18 hodin.

Ilustrační snímek | Foto: Lukáš Marhoul

Natáčení televizního pořadu Léto s muzikou pro Šlágr TV na stadionu FC Vysočina v Jihlavě minulý čtvrtek provázely problémy. Podle pořadatelů technická závada způsobila, že se akce oproti původním plánům protáhla až do nočních hodin. To vadilo některým lidem, bydlícím v okolí stadionu, kteří se stěžovali na rušení nočního klidu.

Pořadatele akce Šlágr TV vzniklá situace velmi mrzí a všem, kterým způsobila potíže, se omlouvá. Majitel Šlágr TV Karel Peterka k tomu pro Deník uvedl: „Prosíme obyvatel Jihlavy, aby přijali naši omluvu za to, že jsme při natáčení překročili povolenou dobu a pořad dokončili až po půlnoci 13. června. Bohužel se při natáčení Léta s muzikou stalo, že někdo z diváků zřejmě upustil kelímek s pivem a ten nešťastnou náhodou spadl na naše záznamové zařízení. Protože se jedná o přístroj v hodnotě přesahující milion korun, museli jsme přístroj ihned odpojit, vyčistit a znovu nastavit na přenos. To způsobilo zhruba třičtvrtěhodinovou prodlevu, která zavinila zdržení."

Podle Karla Peterky měl pořad původně harmonogram postavený tak, aby se vše stihlo do půlnoci. „Program jsme i přes tyto potíže chtěli dokončit už proto, že přišlo přes dva tisíce diváků, a nechtěli jsme je ochudit ani o závěrečný ohňostroj, který byl připraven a byl součástí scénáře pořadu."

Jihlavská městská vyhláška ukládá, že akce, které se konají v období od 1. června do 30. září a končí do půlnoci, musí být nahlášeny na radnici. Pokud by se však měly konat po půlnoci, potřebují výjimku. Pořad TV Šlágr se však měl původně natáčet od podvečerních hodin právě do půlnoci. Tak to i pořadatel na magistrátu nahlásil. K časovému posunu, a tím i porušení městské vyhlášky, došlo kvůli zmíněným technickým problémům.

„Radnice obdržela řadu dotazů a negativních reakcí jak od rodičů malých dětí, tak od lidí, kteří ráno vstávají do zaměstnání, nebo i od seniorů," řekl v úterý mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. Oficiálními stížnostmi se bude magistrát v souladu se zákonem zabývat. Sankce za porušení vyhlášky může dosáhnout až 200 tisíc korun. „Za průběh akce je odpovědný pořadatel, nikoliv například provozovatel stadionu nebo město," dodal mluvčí Jihlavy Tulis.

Pořad z Jihlavy se bude vysílat 22. června od 18 hodin na Šlágr TV. „Ještě jednou přijměte naši omluvu a věříme, že sami uvidíte, jak se diváci na stadionu FC Vysočina bavili. Tento pořad vysíláme nejen v České a Slovenské republice, ale pomocí satelitu krajanům do celé Evropy," ještě doplnil Karel Peterka ze Šlágr TV.

ZUZANA MUSILOVÁ