Přesně od 21. října 2017 byl poslancem také Radek Zlesák ze Žďárska. Ten má ve svém dalším životě jasno. „Vracím se ke své profesi stavebního inženýra. Proto jsem ani znovu nekandidoval. Vždycky jsem říkal, že jdu do parlamentu jen na jedno volební období,“ nechal se slyšet poslanec ze Žďárska. Zůstává však v krajském zastupitelstvu, kde patří mezi nejhlasitější kritiky vládnoucí koalice.

Zástupce Pirátů Jan Pošvář z Pelhřimovska si v poslanecké sněmovně „odkroutil“ jedno volební období. Dříve pracoval jako programátor a jedna z variant je, že se ke své profesi vrátí. Má ale ještě jedno eso v rukávu. „Mám také živnost na malířinu. Po tátovi. Zvažuji, jestli se vrátím na místo programátora nebo budu pokračovat v živnosti. Mám teď docela dost času na to, abych si vybral,“ usmál se Pošvář, který kandidoval ze třetího místa kandidátky Pirátů a Starostů. Podle předvolebních průzkumů se měl do dolní komory dostal, realita ale byla jiná.

Je připraven rezignovat i na pozici místopředsedy strany. „Bylo řečeno, že nemůžeme odstoupit všichni," řekl v reakci na konec Jana Hamáčka. O dalším vývoji rozhodnou sociální demokraté na konci října při svém grémiu. Běhounek by i při konci ve vedení chtěl zůstat řadovým členem ČSSD.

Oblibě mezi lidmi se těší i Jiří Běhounek, který loni po dvanácti letech opustil křeslo hejtmana. Do letošních voleb vedl sociální demokraty z prvního místa vysočinské kandidátky. Ani zisk 6,55 procent na Vysočině, který byl mezi kraji nejvyšší, však nestačil. Sociální demokraté celorepublikově nepokořili hranici pěti procent a poslance mít nebudou. Lékař, krajský a pelhřimovský zastupitel Běhounek sněmovnu opouští po osmi letech. „Mám ambulanci, které se budu věnovat a také se budu více věnovat vnoučatům," konstatoval.

Je rozhodnutý, že některé funkce předá svým nástupcům. „Jsem činorodý člověk, nejrůznějších aktivit mám hodně. Budu se jich muset postupně zbavovat. Jsem například předsedou dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč. To bude muset asi dělat někdo jiný. Také jsem předsedou spolku Partnerství pro městskou mobilitu, což je celorepubliková aktivita a mám i další. Snažím se ale trošku zklidňovat,“ zopakoval s úsměvem.

/FOTO/ Musím trochu zvolnit, věk je neúprosný a s tím je třeba se smířit. Tak komentoval svojí budoucnost Jaroslav Vymazal. Bývalý jihlavský primátor zastával funkci poslance od roku 2020, kdy vystřídal Miroslavu Němcovou. Přestože se v Jihlavě těší mimořádné oblibě u veřejnosti, na kandidátní listině koalice Spolu chyběl. Bylo tak jasné, že coby poslanec nebude pokračovat a už ví, co bude dělat dál. „Ještě rok budu pokračovat na radnici jako uvolněný radní. Pak se budu věnovat sobě a rodině,“ řekl.

