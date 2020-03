Zatímco v jiných krajích přišly do kontaktu s nakaženými osobami často i stovky lidí, v případě nemocného muže ze Žďáru šlo o dva nebo tři blízké. Ti jsou nyní v karanténě. A nejsou jediní. "Dali jsme karanténu na čtyřicet lidí a kolem pětadvaceti dali praktičtí lékaři," uvedl dále Říha. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD) potvrdil, že dle jeho informací je v karanténě na sedmdesát lidí.

Hejtman hovořil také o distribuci ochranných prostředků, ty by měly do kraje dorazit koncem týdne, tedy v termínu od pátku do neděle. Jako první je dostanou krajští zdravotníci. Situace se však neustále vyvíjí. „Uvidíme, co nám přinese avizované vyhlášení nouzového stavu,“ předeslal s odkazem na další kroky vlády. Ta plánuje zakázat veřejné akce s účastní nad deset osob, uzavření hospod od osmi večer do osmi ráno s zákaz vstupu do posiloven, klubů nebo galerií.

„Nemůžeme nikoho uhánět“

Problém nejen na Vysočině je, že řada lidí po návratu z Itálie nerespektuje karanténu. „Nemůžeme nikoho uhánět, aby se přihlásil, že se vrátil z Itálie,“ uvedl Říha a pokračoval: „Díky médiím jsou lidé informováni dost. Je to jejich zodpovědnost a jejich příbuzní, které mohou nakazit.“

Online reportáž

Hygienici mají i non-stop informační linku na telefonním čísle 566 650 866. „V poskytování informací se střídá během dne osm lidí, přes noc je tam jeden,“ poodhalil ředitel. Zájem je obrovský a volají i lidé z jiných krajů, kde jsou zřejmě více přetížené linky. Operátoři se snaží telefonáty co nejrychleji vyřídit, přesto je průměrná délka trvání odhadem kolem tří minut.

Jak dlouho může trvat boj s virem si Říha netroufá ani odhadnout. „Všem řekněte, ať sedí doma na zadku, nikam nechodí a pokud možno se chovají mravně vůči ostatním. Jen tak se to nebude rozšiřovat. Jinak jsou nám všechny sanitky a odběrná místa k ničemu,“ hřímal závěrem setkání s novináři Běhounek.

Koronavirus ovlivňuje také sport. Hokejová Chance liga se letos dohrávat nebude, právo na postup do extraligy mají České Budějovice jako vítěz základní části.

Článek budeme aktualizovat