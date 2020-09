Domovy důchodců jsou uzavřené. V domově Humpolci, kde se objevil koronavirus, zavedli zvláštní režim a žádají o pomoc dobrovolníky. Nákaza se nevyhýbá ani městským úřadům. Covid se objevil ve Žďáru nad Sázavou a v Okříškách.

„Ano testů je skutečně víc. Například v pátek 4. září jsme provedli u nás celkem 90 odběrů. Počty zájemců o testy se zvyšují jak u samoplátců, tak i v případech, kdy testy žádá lékař nebo hygiena. Například zaměstnanci nemocnice v Havlíčkově Brodě se vydali provádět odběry i do domovů důchodců,“ sdělila mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo. V brodské nemocnici platí zákaz návštěv, nemocnice zrušila některé aktivity, jak je například cvičení pro děti s nemocnou páteří.

Podobná situace je v nemocnici v Jihlavě. Tady zpřísnili i podmínky doručování balíčků pro hospitalizované pacienty. "Od soboty 5. září 2020 se mění režim nošení balíčků pro hospitalizované pacienty. Balíčky, třeba hygienické pomůcky, léky a podobně,lze nosit v daných časech přímo na oddělení, kde je pacient hospitalizován ale předat je sestřičkám: denně 10:30 - 11:30 a 16:00 - 17:00 hodin," upřesnila mluvčí bemocnice Monika Zachrlová s tím, že omezení návštěv .v nemocnici trvá.

Zájem o testy na koronavirus stále roste i v nemocnici Třebíč. Tady dělají testy jak ve stanu, pro lidi v karanténě, nemocné a ty, které poslal na testy lékař, tak i v nemocnici pro ambulantní a hospitalizované pacienty. "Zatím co v březnu na jaře jsme testovali 78 pacientů za měsíc, v srpnu to bylo už 679 lidí ve stanu a 235 přímo v nemocnici. Zájem o testy v září stoupá s ohledem na situaci, navíc očekáváme i nástup každoročních podzimních chřipek," podotkla mluvčí nemocnice Jitka Mácová.

Obavy z nákazy mají na Vysočině Domovy důchodců, kde většina obyvatel je ve vysokém věku a trápí je různé zdravotní potíže.

Domov důchodců v Havlíčkově Brodě je sice pro návštěvy uzavřený, ale podle ředitelky Hany Hlaváčkové je individuální návštěva v zařízení možná po vzájemné rozumné dohodě. „Nechceme zařízení striktně zavřít. Naši klienti to špatně snášejí. Takže příbuzní mohou do domova přijít, ale pouze po předchozí domluvě s vedením. Ale bojím se, že s ohledem na situaci venku se nákaze utéct nedá.,“ upřesnila ředitelka. Domov důchodců v Havlíčkově Brodě má pobočku v Břevnici. Ta prodělala nákazu už na počátku epidemie koronaviru letos na jaře, kdy byl domov v Břevnici striktně uzavřený, protože pozitivní byli obyvatelé i zaměstanci. „V Břevnici je režim návštěv poněkud volnější. Jak se ukázalo, klienti i zaměstnanci, kteří prodělali koronavirus mají proti nemoci protilátky, to nám potvrdili i zdravotníci,“ dodala ředitelka.

Covid-19 se ale rozšířil v domově pro seniory v Humpolci na Pelhřimovsku. Podle ředitele zařízení Petra Vaňka je nemocných jedenáct klientů jednoho z oddělení. Hygienici začali klienty testovat kvůli tomu, že onemocněla jedna z pracovnic.

Tři tisíce za směnu

Zatím se podle hygieniků testovali lidé s klinickými příznaky, prozatím je u nich průběh nemoci mírný. Na oddělení, kde se nákaza objevila, je momentálně 39 klientů a pracuje tam 19 zaměstnanců. V jakém počtu se budou moci o klienty starat, bude jasné až podle výsledků testů. V současné situaci se domov důchodců v Humpolci rozhodl zavést zvláštní režim a požádat o pomoc veřejnost. "Potřebujeme dobrovolníky na pracoviště Lužická, kde se objevil koronavirus. Nabízíme tři tisíce korun za směnu," vzkazuje ředitel zařízení Petr Vaněk a podotýká, že tak veliký zájem o práci dobrovolníků v domově v Humpolci ani nečekal.

"Zájemci nám už volají, podle instrukcí v letáku, který jsme zevřejnili na webu našeho domova by zájemci o práci u nás měli mít aspoň nějakou zkušenost v péči o seniory. Samozřejmě je upozorníme že budou na pracovišti, kde se objevil koronavirus, takže podmínkou jejich přijetí je v první řadě negativní testy na virus. Jako další následuje odborné proškolení ve spolupráci s hygieniky," dodává ředitel. Že zájem o práci v Domově skutečně je, potvrzuje i telefonát který zaznamenal Havlíčkobrodský deník. "Slyšela jsem, že v Humpolci v Domově důchodců hledají dobrovolníky, kvůli koronaviruz, je to pravda," otázala se Deníku jedna ze zájemkyň, která se představila jako Eva Hromádková z Havlíčkova Brodu. Jak upřesnila, má zájem se přihlásit, ale s ohledem na možnost nákazy váhá.

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina se sešla v pondělí 7. září, aby zhodnotila aktuální epidemiologickou situaci na Vysočině. "Podle informací krajských hygieniků je nyní v kraji přes 300 pozitivně testovaných a dosud nevyléčených osob, kromě okresu Havlíčkův Brod narostly za poslední týden počty nakažených ve všech čtyřech zbývajících okresech," informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová. Nejvyšší nárůst je nyní na Pelhřimovsku, kam spadá i Domov pro seniory Humpolec, kde je na jednom z pracovišť domova v Lužické ulici 23 covid pozitivních klientů a 18 zaměstnanců. Ředitel zařízení Petr Vaněk oficiálně požádal hejtmana Jiřího Běhounka o odeslání žádosti o pomoc s personálním zajištěním v domově na generální štáb Armády ČR. O situaci v humpoleckém zařízení informoval hejtman také ministra obrany Lubomíra Metnara.

Strava i ochranné pomůcky

Už v tuto chvíli domov pro seniory poptává brigádníky, kteří by pomohli s péčí o klienty. „Část zaměstnanců se přesunula z druhého pracoviště na Máchově ulici a máme nyní k dispozici také osm dobrovolníků, kteří budou přednostně testováni, aby mohli do domova co nejdříve nastoupit. K tomu bychom uvítali rychlou pomoc asi 12 příslušníků armády, tak aby byl plnohodnotně zajištěn provoz celého zařízení. Kraj je připraven zajistit stravu i ochranné osobní pomůcky, podobně jako to fungovalo v případě soukromého Alzheimer centra v Jihlavě,“ přiblížil po jednání bezpečnostní rady hejtman Jiří Běhounek.Další jednání Bezpečnostní rady kraje je naplánováno na pátek 11. září od 9.00 hodin.

Humpolecký domov důchodců zřizuje Kraj Vysočina. Zařízení má dvě oddělené budovy. Koronavirem je zasažena jedna z nich, která má dvě samostatná oddělení.Humpolecký domov je už třetím velkým zařízením tohoto typu na Vysočině, kde se objevila nákaza Covidem-19. První bylo zařízení v Břevnici, druhé Alzheimer centrum Jihlava.

Zákaz návštěv zavedli v Domově důchodců Třebíč Kubešova. "V současné době je v Domově zákaz návštěv a zavedli jsme krizový plán. Koronavirus se objevil u tří našich zaměstnanců. Jedna je sociální pracovnice, dvě jsou pečovatelky, které jsou doma v karanténě. Neměly vůbec žádné příznaky. Naše zařízení prošlo testem. Klienti jsou v pořádku, z našich 28 zaměstnanců jsou pozitivní pouze tyto tři případy," sdělila ředitelka Domova Helena Chalupová.

Počty nakažených koronavirem ale stoupají i v řadách zaměstnanců místních samospráv. Zhruba třicet lidí z městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou skončilo v karanténě kvůli jednomu pozitivně testovanému na Covid-19. Nyní jsou v karanténě starosta i místostarosta. "Čekáme na výsledky testů," řekl první muž žďárské radnice Martin Mrkos. Na chod úřadu to vliv nemá, zpřísnili jen hygienická opatření.

"V souvislosti s karanténou kvůli pozitivním případům Covid-19 bude úřad městyse Okříšky fungovat i v následujícícm týdnu v omezeném režimu - pouze podatelna a matrika, v úředních dnech budou k dispozici pracovníci stavebního úřadu. Od následujícího týdne již předpokládáme návrat k normálu, o čemž budeme informovat," sděluje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Městys proto žádá obyvatele Okříšek, aby na úřad městyse osobně docházeli pouze v nejnutnějších případech, jinak řešili záležitosti e-mailem nebo telefonicky.