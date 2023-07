Jindy poklidné koupaliště Polanka v Třebíči se v pátek změnilo na centrum hudby a zábavy. Několikasethlavý dav o sobě dává rázně a hlasitě vědět. Stačí, aby ho k tomu vybídla kapela Walda Gang. „Je tady někdo? Já vás neslyším! Ještě jednou. Je tady někdo!?“ rozproudí kapela návštěvníky a atmosféru koncertu šponuje na maximum.

Šestý ročník dvoudenního festivalu na koupališti Polanka v Třebíči si užívá také Markéta Novotná. Na vystoupení kapel Chinanski, Arakain či Vypsaná fixa přišla spolu s přáteli. „Užíváme si to. Je to tady super. V sobotu se vrátíme, nechceme tady být jenom jeden den. A do konce léta už v Třebíči těžko zažijeme něco lepšího, Zvlášť když jsme letos nestihli Zámostí. Na Polance si to pořádně vynahradíme,“ říká nadšeně Novotná a skáče do rytmu muziky.

V sobotu v Třebíči na hlavní scéně vystoupí Demons of Desire, Like-It, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp nebo Vypsaná Fixa. Na vedlejším pódiu se o víkendu představí The Umars, Gender Question, Morava či Civilní obrana. První návštěvníci budou mít přístup do areálu od půl druhé. První kapela pak vystoupí ve tři čtvrtě na čtyři. Můžete se mezi tím zkusit najít na fotkách Deníku z pátku.

Sobota na Polance

STAGE I.

15:45–17:00 DEMONS OF DESIRE

18:00–19:15 LIKE-IT

20:00–21:15 MICHAL HRŮZA

22:00–23:15 MŇÁGA A ŽĎORP

00:00–01:15 VYPSANÁ FIXA

STAGE II.