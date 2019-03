Vysočina – Kraj Vysočina loni hospodařil s přebytkem téměř půl miliardy. Radní včera navrhli, jak finance rozdělit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šilar

Návrh, který musí ještě schválit zastupitelstvo, se zaměřuje zejména na dopravu. Sto milionů by se mělo převést do krajského fondu strategických rezerv, dalších sto padesát milionů by mělo do tohoto fondu jít účelně k realizaci evropských dopravních staveb. Sto milionů pak půjde na opravy mostů.