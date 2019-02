K situaci se na tiskové konferenci Jihlavy vyjádřil náměstek primátorky a zároveň krajský zastupitel Jaromír Kalina (KDU-ČSL). „Jsem znepokojen. Vypadá to, že spuštění systému VDV od prvního ledna 2020 nenastane a bude tam posun o rok,“ uvedl v reakci na poslední setkání krajské dopravní komise. „Přál bych si, aby byl dodržen už několikrát posunutý termín na začátku roku 2020,“ dodal.



K tématu se následně vyjádřil i další náměstek Petr Laštovička (ODS), který má dopravu v gesci. „Co se týká území Jihlavska, považuji systém VDV za málo připravený a málo prodiskutovaný vzhledem ke strategii udržitelné mobility Jihlavy,“ prohlásil. Hejtman však kontroval, že kraj s předchozím vedením města na této otázce spolupracoval.



Hejtmanství pak zejména v reakci na slova z jihlavské radnice informovalo, že pod hlavičkou VDV už jezdí první cestující. Je tomu tak v autobusech na lince Jihlava – Velké Meziříčí – Brno nebo ve vlacích mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi.

O žádném odkladu tak nehovoří ani mluvčí kraje Jitka Svatošová. Podle ní je systém VDV „papírově a logisticky téměř připraven“. Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) pak dodal, že díky průběžnému začleňování konkrétních spojů do nového systému regionální dopravy lze později eliminovat skokové a nárazové změny. „Pokud si úprav veřejnost v tuto chvíli vůbec všimne, vnímá je jako vítané navýšení počtu spojů,“ podotkl. Slova o odkladu začlenění některých linek považuje za součást předvolebního boje.



Nadále platí, že VDV se bude zavádět po etapách, železniční regionální doprava by měla být začleněna již letos v prosinci. „Tato etapa se prolíná se začleněním většiny regionální autobusové dopravy a rozběhnutím odbavovacího systému,“ prozradila Svatošová. Třetí etapa pak bude ve znamení zvykání si na změny jako bude cestování na jednu jízdenku, placení platební kartou nebo nakupování jízdenek po internetu.



Na závěr se pak do VDV připojí městské hromadné dopravy. „Nejdále je v tomto případě krajské město Jihlava, jehož dopravní podnik už prověřuje specifikace své dopravní karty,“ uvedla Svatošová s tím, že pokud bude tento doklad přijatelný v celokrajském systému, stalo by se cestování pro tisíce lidí snadnější.