Loni se vytěžilo zhruba čtyři a půl milionu metrů krychlových kůrovcového dříví na výměře 202 hektarů. „Jedná se rámcově o pětinásobek množství kůrovcového dříví z předchozího roku. Svým rozsahem a dynamičností jde o kalamitu zcela mimořádného rozsahu, kterou má kraj zájem řešit,“ potvrdila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Les plní mimo jiné vodoochrannou, protierozní a klimatickou funkci, proto je na místě vlastníkům lesa pomoci. To si uvědomuje kraj i stát. Příspěvek Ministerstva zemědělství lze získat například na několik způsobů vyklízení dříví v lesním porostu nebo na obnovu lesů do věku čtyřiceti let. Očekává se, že zájemců o ně budou letos tisíce. „K pomoci jsou zejména státní dotace, které administruje krajský úřad. Krajské dotace jsou dodatečný nástroj k řešení této situace,“ objasnil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský (ČSSD).

Hejtmanství vyčlenilo pro tyto účely sedm a půl milionu, reflektovalo tím klesající trend zájmu o krajské dotace. Zatímco v roce 2016 vylo podpořeno 896 žadatelů téměř 24 miliony, o rok později si už 526 žadatelů rozdělilo necelých jedenáct milionů. Loni byl program vyhlášen pouze ve druhé polovině roku a čtyřiašedesát žadatelů dostalo 3,4 milionu.

Letos však požádalo 546 osob o dotaci v hodnotě před třicet milionů. „To lze přičítat opravdu tíživé situaci v lesích na území Kraje Vysočina, vhodně nastavenému věcnému zaměření a v neposlední řadě i jednoduchosti a srozumitelnosti podmínek pro podání žádosti v rámci Fondu Vysočiny,“ řekla Svatošová. Dá se očekávat, že většina žádostí splní podmínky vyhlášeného programu.

Kraj Vysočina pravděpodobně vyhlásí na podzim druhé kolo programu se stejným zaměřením, pro finanční prostředky bude třeba sáhnout do strategických rezerv Kraje Vysočina. Podle Hyského je důležité holiny rychle zalesnit a finanční prostředky by tak mohly být až sto milionů.