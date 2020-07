Ačkoliv odbory krajského úřadu teprve připravují podklady pro tvorbu rozpočtu, už nyní je jisté, že bude potřeba šetřit. Podle náměstka hejtmana pro ekonomiku Martina Kukly (ANO) se budou muset jednotlivé kapitoly oproti letošnímu roku uskromnit zhruba o deset procent.

Šetření by se nemělo týkat investic do zdravotnictví, silnic, sociálních zařízení nebo škol. „Důvodem je udržení životaschopného stavebního průmyslu, zachování pracovních míst, a to i těch synergických,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Nic se tedy nemění na plánech budovat jihovýchodní obchvat Jihlavy, dětský pavilon v Nemocnici Pelhřimov nebo víceúčelovou sportovní halu ve Žďáru nad Sázavou.

Podle hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) je lepší začínat na nižších částkách. „Už jsme toto zažili v roce 2009 a 2010, máme s tím zkušenosti. Nakonec jsme to bez jakýchkoli půjček zvládli, tak to zvládneme zase," neztrácí optimismus.

Letošní rozpočet kraje počítá s dvanácti a půl miliardami, první návrh na příští rok chce mít hejtmanství k posouzení už v září. Do konce října ho pak bude projednávat krajská rada, aby v prosinci schválilo konečnou verzi nově sestavené zastupitelstvo.

Jaké velké investice plánuje Kraj Vysočina na příští rok?

- výstavba dětského pavilonu a přístavba urgentního příjmu Nemocnice Pelhřimov

- generální oprava stravovacího provozu v Nemocnici Jihlava

- stavba nového pobytového zařízení sociálních služeb u Nemocnice Jihlava

- realizace víceúčelové sportovní haly ve Žďáru nad Sázavou

- výstavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy

Zdroj: Kraj Vysočina