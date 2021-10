To vše za slunečného podzimního počasí, které z celé výstavy dělá opravdu vydařenou událost.

Tím to ale nekončí, vedle kulturního domu je stan, pod kterým návštěvníci obdivují drůbež. Některé z exponátů mají i cenovku. Stejně tak je cena také u některých z desítek králíků vystavených venku vedle stanu. A zřejmě se jedná o výhodnou koupi. „Vezmeme rovnou dva, za takovou cenu je jinde neseženeme,“ radí jeden z návštěvníků manželce.

Největší akce svého druhu na Vysočině nabízí dle organizátorů tři tisíce zvířat a to láká všechny od dětí až po důchodce. „Podívej, mami, telátko,“ volá jeden z chlapců při pohledu na mládě. Vedle něj jsou v klecích vystaveni kozel, beran, ovce i kozy, jedna z nich i s mláďaty. Opodál jsou pak klece s kachnami. Některé jsou bílé, jiné zbarvené, nikdy však nechybí oceňovací list s podrobným popisem. Zájemci si tam mohou přečíst třeba jaký má tvar hlavy. Nebo délku krku.

