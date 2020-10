Příjmy se do března vyvíjely pozitivně, další tři měsíce u nich ale zaznamenalo hejtmanství výrazný propad. A dá se očekávat, že říjen a především listopad nebudou jiné. „Je to nahoru dolů,“ okomentoval letošní rok náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Peněz, které se ze státní pokladny rozdělují mezi stát, kraje a obce, je letos málo. „V tuto chvíli je na krajském účtu celkem 4,1 miliardy korun sdílených daní,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Krajský úřad na jaře upravil rozpočet, šlo zejména o snížení výdajů o 222 milionů korun. „V tuto chvíli nám chybí oproti upravenému rozpočtu 111,5 miliónu korun,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. „S tímto reálným propadem si ale umí rozpočet poradit, především díky finančním rezervám, které jsme si v minulosti vytvořili,“ dodal.

Ačkoliv do konce roku už není předpoklad zásadnějšího posílení krajských příjmů, veškeré naplánované investiční akce dále pokračují. Je to i díky tomu, že kraj má dvě miliardy korun rezerv z předchozích let.

Rozpočet pro příští rok předběžně počítá se všemi stěžejními projekty. „Za sebe mohu říct, že na příští rok plánujeme investice do zdravotnictví za více než 700 milionů korun a předpokládáme, že všechny budou realizovány,“ uzavřel Novotný.