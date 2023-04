/REPORTÁŽ, FOTO/ Burgery, langoše, sladké dobroty i asijská kuchyně. Všechny chutě uspokojil o víkendu festival jídla v Křižánkách na Žďársku. V neděli návštěvníkům kulinářskou akci nezkazilo ani deštivé počasí. Street food festival zároveň odstartoval podobně laděné gastronomické události, kterých bude s narůstajícím teplem na Vysočině přibývat.

V Křižánkách se uskutečnil festival pouličního jídla. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Přestože si příchozí jídlo pochvalují a často chtějí ochutnat úplně všechno, jednu požadovanou objednávku nedostali. „Mohlo být lepší počasí, je docela zima. Jenže tohle přání nám nikdo splnit nemůže. Zato jídlo se vydařilo a nejvíc ze všeho burgery. Užili jsme si i dětský koutek, je fajn, že tady je,“ vypráví Deníku například Marta Doležalová, která s rodinou přijela ze Svitav.

Vaření si pochvaluje Adam Humlíček z Hungry Rooster. „Festival je sice komornější, ale zájem je stejně velký. V sobotu jsme se vůbec nezastavili a u food trucku se tvořily fronty. Jsme ale zvyklí z jiných akcí, takže jsme nápor zvládali,“ ujišťuje Humlíček.

Dodává, že největším favoritem mezi lidmi je burger s trhaným kachním masem. „Je to něco, co funguje všude. Ta kombinace je totiž docela netradiční,“ vysvětluje muž zájem.

Na kachní burger se těší i přátelé Kateřina Vrabcová, Filip Krátký a Václav Francouz. Zároveň jednohlasně líčí, že plánují vyzkoušet všechno z nabídky. „Dobře vypadají i langoše. Škoda jen že nevyšlo počasí, ale jídlo to vynahradí,“ říká s úsměvem Vrabcová.

Francouz ji doplňuje s tím, že zatím vyzkoušeli jen pití a polévku. „Obojí nám chutnalo,“ libuje si. Přátelé na festival dorazili neplánovaně. „Jsme na výletě a původně jsme se chtěli projít. Kvůli počasí jsme ale vyrazili sem, což se vyplatilo,“ popisuje Krátký.

Za sobotu na festival jídla v Křižánkách dorazilo přes šest set lidí. Zájem překvapil spoluorganizátora Miroslava Gregora. „Takové číslo jsme čekali za oba dny. Neděle je pro nás tedy už takový bonus. Pár stovek návštěvníků ještě přijít mohlo,“ uvažuje.

Podle Gregora by se mohl festival jídla do Křivánek vrátit. „Šlo by ho spojit s hudebním. Teď se nám tady všechno povedlo. Vyzkoušeli jsme si nový food truck i spolupráci před sezonou. Začátek se vydařil a chtěli bychom na to navázat,“ předesílá.