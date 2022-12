Podobný způsob lovení zvěře není nijak neobvyklý. „Na zvíře bych vystřelit nedokázal, ale tohle mě baví. Fotopast mám taky a v lese ji umisťuji poblíž zvířecích cestiček. Nebo je dobré někde v blízkosti nory nastražit třeba kus masa či kosti. Na těch si pochutnávají hlavně kuny – až mám někdy dojem, že mi tím mlaskáním chtějí udělat radost,“ směje se Jan Dvořáček. „Zajímalo by mě, jestli o fotopasti vědí, protože kolikrát se podívají přímo do objektivu. Jako by snad viděly infračervené světlo, díky kterému lze natáčet v noci,“ přemítá.