/INFOGRAFIKA/ Kůrovec, postrach tuzemských lesů, se postupně ze severní a střední Moravy přesouvá do řady dalších regionů. Nyní vládne zejména Vysočině. Lesníci se proto v místech, kde již kůrovcová kalamita dozněla, snaží vysadit nové stromy.

"Měly by mít větší šanci obstát v podobných situacích, které mohou nastat třeba za 50, 60 let, a které my dneska nedokážeme předpovědět," řekl Deníku ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Vladimír Krchov. Nemělo by se tak již stát, že by bylo třeba v lese vykácet všechny dřeviny. Někdejší smrkové monokultury proto lesníci nahrazují druhově pestrými lesy.