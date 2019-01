Vysočina – Dálniční most Vysočina u Velkého Meziříčí čeká v příštím roce rekonstrukce spojená s jeho rozšířením. Pro město to znamená mnohonásobně zvýšený průjezd aut, a tím pádem také hrozící nebezpečí dopravního kolapsu.

„V roce 2019 se uskuteční velká přestavba úseku 19 dálnice D1 a rozšíření dálničního mostu. Můžeme proto ve městě očekávat občasné kalamity. Z tohoto důvodu máme v úmyslu jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, s ministerstvem dopravy a s Policií České republiky, abychom se společně dohodli na nějakém, nechci říkat přímo krizovém plánu, ale na situacích, při nichž by mohly vznikat problémy,“ vyjádřil se starosta velkého Meziříčí Josef Komínek.

Velkomeziříčští se s větším množstvím osobních i nákladních automobilů projíždějících městem budou muset smířit.

„Ředitelství silnic a dálnic si uvědomuje dopravní význam dálnice D1 i komplikace, které může omezení do jednoho pruhu způsobit nejen na dálnici, ale také ve městě Velké Meziříčí. Dálniční most Vysočina je součástí stavby D1 modernizace úseku 19 – EXIT 141 až EXIT 146. V současně době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, podání nabídek se uskuteční v prosinci. Předpokládáme, že stavba bude zahájena v březnu 2019. Most Vysočina je nejvýznamnějším objektem stavby, to znamená že práce na tomto mostu budou zahájeny v podstatě ihned od počátku stavby. Výstavba úseku 19 bude trvat dvě stavební sezony – předpoklad zprovoznění hlavní trasy dálnice je v říjnu roku 2020. Tyto termíny jsou však závislé na úspěšném dokončení výběru zhotovitele,“ informoval tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

„Stavební náklady na úsek 19 předpokládáme ve výši 1,1 miliardy korun bez DPH. Z této částky by měla modernizace mostu Vysočina představovat asi 25 procent. Při ní budou především rozšířeny konzoly stávající spojité ocelové trámové konstrukce mostu směrem do středového zrcadla,“ dodal mluvčí ŘSD.

Po většinu doby oprav by měly být na mostě oboustranně průjezdné dva pruhy. Větší komplikace nastanou až poté, co na místa po stavebních dělnících nastoupí svářeči.

„V průběhu svářečských prací bude nutné z mostu vyloučit dopravu, neboť vnáší do ocelové konstrukce vibrace a kvalitní sváření je v takovýchto podmínkách vyloučeno. Po toto období, které bude trvat maximálně sto pět dnů, bude pro veřejnou dopravu sloužit most pouze v režimu dva plus jedna. Provoz na mostě bude v tuto dobu v závislosti na dopravních špičkách dvakrát v týdnu přestavován z režimu dva pruhy na Prahu a jeden na jízdní pruh na Brno do režimu dva pruhy na Brno a jeden jízdní pruh na Prahu,“ vysvětlil Jan Studecký. Ten zároveň sdělil, že před místem zúžení bude pro větší informovanost projíždějících řidičů nainstalován automatický systém, který je bude varovat před blížící se kolonou.