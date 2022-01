„Hangár bude mít na délku šedesát metrů a na šířku třináct. Vysoký bude osm metrů. Dáme do něj většinu exponátů, dále řezy motorů či letecké simulátory,“ sdělil Miroslav Jirout z muzea.

Letecké muzeum Koněšín vzniklo na transformací Leteckého muzea Olomouc v roce 2015.



Nachází se na místě zvaném Radarka za Koněšínem, jeho plocha je asi 200x200 metrů.



Kromě letadel a letecké výstroje a výzbroje občas nabízí i možnost svezení v bojových vozidlech pěchoty.



Letadla nejen vystavuje, ale také restauruje.

Hangár není úplně levná záležitost, a proto se koněšínské muzeum rozhodlo oslovit všechny letecké fanoušky, aby přes platformu hithit.com přispěli na jeho stavbu. Cílem je vybrat sto osmdesát tisíc korun.

„Hangár už máme v majetku, nějaké finanční prostředky nám ale stále chybějí. Proto bychom chtěli požádat veřejnost, aby se na tomto projektu také podílela. Nic nechceme zadarmo. Každý člověk, který přispěje, za to něco dostane. Suvenýry, originální letecké předměty nebo třeba let ve vrtulníku či v MiGu patnáctce. Záleží na částce, kterou do projektu vloží,“ dodal Jirout.

Přispívat lze na platformě Hithit. Akce běží zhruba do poloviny února, dosud se vybralo necelých padesát tisíc korun.

Podnikatelé z Třebíče chtějí kompenzace. Kvůli zavřenému centru města