Poslední zahraniční letadla se z vrtulníkové základny u Náměště nad Oslavou rozletěla do svých domovů. „Mezinárodní cvičení oficiálně skončilo v neděli 19. září. Hlavním cílem bylo sladění činnosti předsunutých leteckých návodčí s posádkami letadel a veliteli pozemních jednotek v mezinárodním prostředí. Cvičilo se v prostorech letiště Náměšť nad Oslavou, Čáslav, Pardubice, ve výcvikovém prostoru Boletice a v posádce Bechyně,“ okomentovala mluvčí letiště Jindřiška Budiková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.