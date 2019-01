Žďár nad Sázavou – Již podvacáté letos nazkoušeli žďárští farníci a studenti tradiční pašijovou hru s názvem Co se stalo s Ježíšem, kterou v úterý večer v přírodním areálu na Libušíně viděly čtyři tisíce lidí. Kvůli abnormálně nepříznivému počasí se za celá ta léta pašije nehrály jen čtyřikrát.

Už po sedmnácté předvedli ochotníci ze žďárských farností v přírodním areálu v sídlišti Libušín velikonoční pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Nemělo to chybu. Myslím, že si to užil každý. Kdo hrál i kdo se přišel podívat,“ vyjádřil se za pořadatele Petr Krábek.

Spokojený byl i režisér pašijové hry Miroslav Keller. „Všechno dopadlo dobře, vyšlo i počasí, takže nesněžilo ani nepršelo, přišlo se podívat hodně lidí, nikdo z herců v hlavních rolích neonemocněl, takže to bylo fajn,“ shrnul představení Miroslav Keller.

Chválou po představení, které s téměř dvěma stovkami herců připomíná podstatu největšího křesťanského svátku, nešetřili ani samotní diváci, kteří na žďárskou pašijovou hru, jež patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v republice, míří ze všech koutů země. „Jezdíme do Žďáru už asi deset let, zdejší pašije se nám moc líbí. Člověk by u některých postav ani neřekl, že je hrají amatérští herci, a i výprava, kostýmy a scéna jsou skvělé,“ popsala Marie Dvořáková z Havlíčkova Brodu.

„Jen jednou se nám stalo, že jsme jeli zbytečně, protože akce byla na poslední chvíli kvůli počasí zrušena, a já jsem si to před odjezdem z domu zapomněla ještě jednou ověřit. Tak jsme se místo divadla šli podívat na osvětlený kostel na Zelené hoře,“ dodala s úsměvem žena.

V divadelní hře odehrané v kulisách na Libušíně letos došlo jenom k drobným změnám ve scénáři i v hereckém obsazení. S dalším obměnou v obsazení se počítá také v příštím roce. „Plánujeme změnit obsazení Jidáše, ten stávající, který tuto roli hraje od začátku, by chtěl skončit a dále hrát se svými dětmi v davu. Budeme proto muset hledat nového herce pro tuto důležitou roli,“ poznamenal Keller.