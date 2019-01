Vysočina - „Ve Žďáře nad Sázavou jsem jako automechanik vydělával kolem třinácti tisíc korun čistého měsíčně. V Praze beru něco přes jednadvacet tisíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vít Šimánek

A i když nyní žiji místo v bytě 2 + 1 v garsonce, rozhodnutí změnit trvalé bydliště nelituji," řekl sedmadvacetiletý Jiří Dobrovolný. Do hlavního města přesídlil kvůli lépe placené pracovní příležitosti před rokem.

Jak vyplynulo z internetového průzkumu Platy.cz, do kterého se za poslední rok zapojilo 85 tisíc lidí, vydělávají lidé v Praze až o 10 tisíc korun měsíčně více než ekonomicky činní v některých jiných krajích České republiky.

Hůře jen jeden kraj

Kraj Vysočina se pohybuje s průměrným hrubým platem včetně odměn a provizí 21 914 korun měsíčně na samém chvostu žebříčku. Horší mzdu mají na výplatních páskách už pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji, kde dostávají měsíčně v průměru 20 260 korun. V Praze si pak lidé přijdou na 31 800 korun, což je o 26 procent více oproti průměru země. Ten činí 25 303 korun měsíčně.

„Ráda bych se někdy dostala k průměrnému platu, ale tady na Vysočině to půjde asi těžko. Česká metropole má to štěstí, že do ní zamířila celá řada zahraničních firem, které si mohou dovolit zaplatit své zaměstnance," myslí si recepční Jitka Stejskalová ze Žďáru nad Sázavou. Rovněž připustila, že kromě výše mzdy ji trápí to, že ženy a muži nejsou na stejných pozicích placeni stejně. Čistě teoreticky pokud by se odstěhovala z Vysočiny do středních Čech, zvýšil by se jí měsíční příjem o tisíce. Zatímco v kraji je nástupní plat recepční v hotelu kolem 10 tisíc korun, v hlavním městě i o šest až osm tisíc korun více.

„Vždy, když čtu podobné statistiky, tak se jen rozčílím a ptám se, kde na takové číslo jejich tvůrci přišli. Pracuji jako řidič nákladního automobilu a beru patnáct tisíc korun čistého. Za prací bych se ale určitě z Vysočiny nestěhoval," řekl pro Deník Petr Rosecký ze Žďáru nad Sázavou.

Platové odlišnosti

Relativně nízké regionální platové rozdíly jsou v kategoriích bezpečnost a ochrana nebo ve zdravotnictví a v sociální péči. Naopak výrazná diferenciace ve mzdách byla zaznamenána v oborech jako obchod, ekonomika, finance, účetnictví, cestovní ruch, gastronomie či hoteliérství.

Úřady práce inzerují volná místa na internetovém portále http://portal.mpsv.cz a v rámci zveřejněných pracovních pozic je uváděno mzdové rozpětí. Pokud zadáte do podmínek okres Žďár nad Sázavou a plat od dvaceti tisíc korun, zjistíte, že zvoleným parametrům vyhovuje jen 31 z celkového počtu 212 volných míst. „Z tohoto stručného šetření je možné odvodit, že drtivá většina nabízených mezd je pod republikovým průměrem," uvedl za žďárský úřad práce Miloš Zauf.

A situace se nemění. Obdobný výsledek panoval i před dvěma roky stejné kritérium splnilo 30 z 283 volných pozic.

Kolik berou

Průměrný měsíční plat (údaj v českých korunách) :

ČR 25 303

Praha 31 765

Jihomoravský 24 955

Středočeský 23 940

Plzeňský 23 544

Liberecký 22 862

Jihočeský 22 757

Moravskoslezský 22 545

Zlínský 22 459

Pardubický 22 323

Královéhradecký 22 264

Ústecký 22 086

Olomoucký 21 924

Vysočina 21 914

Karlovarský 20 260

Zdroj: Platy.cz, pozn. ve mzdě jsou započteny odměny a provize