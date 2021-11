Když zdražují odpad, tak ať si třídí sami. Já už to dělat nebudu. Jihlavané nejsou spokojeni s tím, že si od Nového roku připlatí za svoz odpadů a někteří z nich zvolili svéráznou formu protestu.

Kolik platí za odpady ve městech na Vysočině (osoba za rok)



* Havlíčkův Brod – 720 korun

* Jihlava – dosud 680 korun, nově 804 korun

* Pelhřimov – dosud 700 korun, nově 800 korun

* Třebíč – dosud 648 korun, nově 840 korun

* Žďár nad Sázavou – 580 korun

Jihlavští zastupitelé totiž na svém posledním zasedání rozhodli, že je třeba reagovat na zdražení skládkování a tak budou lidé v krajském městě od Nového roku platit 804 korun ročně. To je o 124 korun více než do letoška. „Město ve skutečnosti za odpady ještě doplácí, celková cena nákladů totiž dosahuje 976 Kč na obyvatele,“ uvedla Renáta Kubištová Havlínová z oddělení poplatků ekonomického odboru na radnici.

Vedle legislativy se ve vyšším poplatku odráží také stále se zvyšující množství produkovaného odpadu, se kterým se zvyšují i náklady na jeho zpracování. „Výši poplatku může ovlivnit každý z nás, a to snížením produkce odpadu. Je možné uplatnit také slevu z poplatku, a to 100 korun, pokud se poplatník zapojí do Programu zodpovědného nakládání s odpady,“ doplnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že z celkového počtu 51 325 poplatníků je do Programu zodpovědného nakládání s odpady zapojeno 23 406 lidí.

Za svoz odpadů si od ledna připlatí také v Třebíči. Druhé největší město Vysočiny přistoupilo ke zvýšení poplatku po devíti letech. „Cena se zvyšuje o šestnáct korun měsíčně. Doteď platili lidé v Třebíči za osobu 648 korun za rok, od roku 2022 to bude nově 840 korun,“ vyčíslil již dříve starosta města Pavel Pacal.

Nově za odpady začnou platit i někteří vlastníci nemovitostí. Doposud za odpad platili jen lidé s trvalým pobytem. Třebíčská radnice uvažovala také o tom, že by lidé platili dle skutečně vyprodukovaného odpadu. To by mohlo fungovat u rodinných domů, na sídlištích by to ale byl problém. „Máte na celý dům jeden velký kontejner a nejste schopni zjistit, kolik kdo odpadu generuje,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata.

Současný systém však někteří označují za absurdní. Například Klaus Hübner z Jihlavy ho přirovnal k situaci, kdy by v řeznictví zaplatil stejnou částku, ať si koupí masa tři kila nebo sedmdesát deka. „Nejde mi o peníze, tři a půl tisíce korun za celou rodinu ročně mě nezabije, ale pokud budou poplatky spravedlivější, bude to motivovat více lidí ke třídění,“ vysvětlil Deníku. Pokud bude město ochotné investovat do změny celého systému, podle Hübnera se cesta najde.

Odpad sváží přímo od lidí

Řešení by mohlo být třeba ve svozu door to door, kdy se tříděný odpad sváží přímo od občanů. Začínají s ním například v Havlíčkově Brodě. „Zavedli jsme ho v lokalitě Perknov, do konce roku máme v plánu další místní části a do půlky příštího roku chceme zvládnout celý Havlíčkův Brod tam, kde to je možné,“ poodhalil místostarosta Zbyněk Stejskal. Množství komunálního odpadu se podařilo snížit i změnou frekvence svozu na jednou za čtrnáct dní, dále se radnice chce zaměřit na lidi, kteří vozí hodně odpadu na sběrný dvůr.

I když se v Havlíčkově Brodě zatím zdražovat nebude, stále dražší skládkování musí řešit i tam. „Náš odhad je, že v roce 2025 už nebudeme schopni skládkovat. Už to bude tak drahé, že se nám to vyplatí vozit do spalovny,“ řekl Stejskal. Radnice jedná o tom, že by odpad končil v Opatovicích nad Labem a v Brně.

Poplatek nebude vyšší ani ve Žďáře nad Sázavou, rekreantům se dokonce sazba sníží a to ze 730 na 580 korun. Tolik platí i místní. Radnice ale po obyvatelích chce, aby se chovali více ekologicky. „Jestliže se nám nepodaří lidi přesvědčit, aby lépe třídili a více využívali sběrných dvorů a Re-use centrum, které chceme zřídit, budeme muset přistoupit k navýšení,“ sdělila místostarostka Ludmila Řezníčková.

Naopak se podraží v Pelhřimově. „V roce 2017 byl místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 650 korun. Od roku 2018 platí občané 700 korun a od roku 2022 se této poplatek zvyšuje na 800 korun,“ řekla mluvčí radnice Andrea Untefrancová. Místostarosta Zdeněk Jaroš však dodal, že náklady na jednoho občana jsou 1080 korun. Město si tak nechává zpracovat analýzu, jak nakládání s odpady vylepšit.