V restauraci by chtěli do budoucna v rozdávání jídla pokračovat. „Všechno jídlo se zachránit nepodařilo. Když by zákazníci chtěli, mohli by si s sebou vzít víc. Stále se něco vyhodí. Ale jde o změnu k lepšímu, ve které chceme pokračovat. Je to rozhodně udržitelnější přístup,“ zhodnotil Malý.

Unikátní experiment restaurace v Mohelně: zdražuje, ale jídlo rozdá i zadarmo

Přístup restaurace v Mohelně si získal oblibu i mimo Vysočinu. „Minulý rok jsem zde měl svatbu. Mimo ni jsem tam byl ještě třikrát. Jsem z Brna, takže to nemáme úplně za rohem. Ale býváme tam spokojení. Ta akce s obědem zadarmo může být inspirací i pro ostatní podniky. Pomůže to lidem v těžké ekonomické situaci. Chce to mít jen vůli,“ okomentoval Martin Kestler.