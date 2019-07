Varianta, že by na post náměstka nastoupil jiný člen strany, byla zamítnuta. „Výbor upřednostnil druhou variantu, a tou je snaha se domluvit se stávajícími koaličními partnery na novém znění koaliční smlouvy. Tím by se podle náměstka Kaliny vyřešil i důvod jeho rezignace,“ uvedl Jan Mazanec z KDU-ČSL Vysočina. Lidovecký náměstek odstoupil v reakci na změnu advokátní kanceláře, která Jihlavu zastupuje v letitých soudních sporech se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Až pokud tato varianta ztroskotá, přijde na řadu možnost vypovězení koaliční smlouvy ze strany KDU-ČSL. Tím by se stávající vedení města dostalo do svízelné situace, protože by už nemělo nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) však rozklad koalice nehrozí.

Situaci hlasitě kritizuje opoziční hnutí ANO. „Stávající koalice není schopná stabilně fungovat a plnit Programové prohlášení Rady města Jihlavy.“ řekl Zdeněk Faltus ze strany, která má jako vítěz komunálních voleb nejvíce křesel v zastupitelstvu. „Zastupitelský klub hnutí ANO je připraven převzít odpovědnost a vstoupit do nové koalice,“ dodal.