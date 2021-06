Ani covid nezastavil bohatý život v obci. „Tak samozřejmě nás to těší. Nečekali jsme, že uspějeme. V soutěži bylo asi dvacet vesnic. Je to hlavně zásluha našich spolků,“ konstatoval starosta Jiří Kunc.

Úspěch v soutěži udělal radost i lipským patriotům, například Michale Hrůzové. „Lípa je příjemná obec. Líbí se nám tady. Před pandemií se tady pořád něco dělo. Hlavně za koronaviru jsem ocenila, že žiji na vesnici a ne ve městě,“ poznamenala.

Stejný názor má i Kateřina Matoušková. „Bydlíme v Lípě asi osm let. Samozřejmě že mám z úspěchu naší obce radost. Myslím že nám tu nic nechybí. Máme obchod, školu, školku. Do města jezdí vlak nebo autobus, do přírody je to kousek,“ zdůraznila mladá maminka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPro Lípu není soutěž Rok života v obcích první úspěch. V roce 2016 zvítězila jako Vesnice Kraje Vysočina. Podle starosty Kunce použije obec peníze získané v soutěži většinou na činnost místních spolků. Protože v Lípě je na prvním místě podpora dobrých vztahů mezi generacemi. Každý rok se tu koná řada společenských akcí pro mladé i dříve narozené. Účastní se jich tisíce lidí. Jak upřesnil Ondřej Baloun předseda představenstva Zemědělské akciové společnosti Lípa spolupracují zemědělci s obcí už léta. „V době koronaviru bylo zajištěno vaření pro důchodce a rozvozy obědů zdarma do všech místních částí. Obyvatelé Lípy mohou využít mlékomat a prodejnu Ze Dvora, kde nabízíme regionální produkty,“ upřesnil Baloun. Rodinné centrum Tiliánek poskytovalo potřebným v době covidové zdarma konzultace v oblasti sociálně-právní a finančního poradenství.

Lípa



- První písemná zmínka: 1351



- Počet obyvatel: 1200

Tip na výlet

Havlíčkův Brod

Okolí obce Lípa na Havlíčkobrodsku nabízí milovníkům přírody ideální podmínky pro pěší vycházky i cykloturistiku. V zimním období jsou zde nádherné projížďky na běžkách. Asi sedm kilometrů od Lípy mohou výletníci navštívit město Havlíčkův Brod. Malebné historické centrum doplňují četné památky, kostely a zbytky hradeb. Kousek od centra najdou milovníci procházek park Budoucnost s několika rybníky, vodopádem a řadou vycházkových cest. Parkem prochází okružní naučná stezka a navazuje na něj síť cyklostezek.

Revitalizace parku Budoucnost Havlíčkův Brod.Zdroj: Foto: Se souhlasem Stavby Vysočina

Hrad Lipnice nad Sázavou

Necelých dvacet kilometrů od Lípy najdou výletníci oblíbené místo turistů – hrad Lipnice nad Sázavou. Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, a který se stal později sídlem bohatých Trčků z Lípy, zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje. Na hradě si mohou zájemci prohlédnout archeologickou expozici, gotickou kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé.

Hrad v Lipnici nad Sázavou.Zdroj: Deník/Jana Kudrhaltová

Národní památník odposlechu

Zhruba dvacet kilometrů od Lípy najdou turisté zatopené lomy a obří kamenné monumenty kolem Lipnice nad Sázavou. Do žulových skal tu sochař Radomír Dvořák se svými žáky vytesal jako připomínku nekalých praktik minulého režimu tři sochy – Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. Památník vznikal tři roky, každý rok byla dokončena jedna socha. První z nich, Bretschneiderovo ucho, vznikla v roce 2005. Ústa pravdy spatřila světlo světa v roce 2006. O rok později přibyly Zlatý voči.

Sochař Radomír Dvořák.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot