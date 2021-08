Každý měsíc můžou na kraji Jihlavy vzniknout až čtyři velké lokomotivy. Novou výrobní halu představilo ve středu 11. srpna vedení firmy CZ Loko. Její lokomotivy pak míří nejen na české koleje, ale například i do Itálie, Slovinska, Srbska, Polska nebo Turecka.

Firma CZ Loko má novou výrobní halu. | Video: Deník/ Martin Singr

Hala je v plném provozu od loňského prosince. „Kapacita haly jsou čtyři velké lokomotivy měsíčně plus modernizační pakety plus případně menší vozidla,“ vypočítal obchodní ředitel Jan Kutálek s tím, že by v Jihlavě chtěl rozvíjet i kovovýrobu. V plánu je i nová lakovna a tryskací box na lokomotivu. Další záměr je pracovat na parkovišti. „Jsme evropská jednička a vjezd kolem garáží tomu úplně neodpovídá,“ usmál se Kutálek.