„Zpracovali jsme letos tak pětadvacet procent toho, co jsme v tuto dobu vypálili loni. A předpokládám, že tomu tak bude po celou sezonu,“ potvrdil Stanislav Marek, který spolu se svou manželkou Jitkou provozuje pěstitelskou pálenici v Hlinném na Novoměstsku.

Zpracovávání ovocného kvasu a jeho přeměna v destilát odstartovala 1. července. A zatímco loni touto dobou už měly pálenice ve svých skladovacích prostorách plno nádob s kvasem, tentokrát to není žádná hitparáda. „Pokles je razantní. Už jsme pálili nějaké třešně a začínají se rozjíždět jablka, ale je to bída,“ okomentoval letošní sezonu Stanislav Marek.

„Loni byl mimořádný rok. Sezona 2018/2019 byla enormní. Pokud jde o množství ovoce, pak byla úroda v loňském roce asi o sto padesát procent větší, než je obvyklá úroda. Letos vypadá sezona slabší. Ještě je brzy na vyhodnocení, ale je méně třešní a vypadá to i na menší úrodu jablek i švestek,“ přidal se Vladimír Filip z Pálenice Smrčná na Jihlavsku.

„Letos to vypadá ale velmi dobře s úrodou meruněk. Těch je opravdu hodně, ovšem sezonu mi dělají švestky a ty zatím nedozrály,“ dodal.

Některé pálenice otevřely sezonu zpracováváním loňských kvasů. „Z loňska jsem zatím pálil pouze tři várky kvasu ze švestek. Ale to jen proto, že ho pěstitelé zapomněli ve sklepích, nebo stodolách. Kvalita starých kvasů není moc valná, a proto ani nevyhledávám pálení těchto zapomenutých kvasů,“ poznamenal Vladimír Filip s tím, že kvalitu kvasu ovlivní především ten, kdo ho chystá. „Někdo má kvas výstavní a někteří to zase takzvaně odfláknou. Není to věc úrody, ale pěstitelů,“ konstatoval Vladimír Filip.

Dobrý kvas, a s tím spojená kvalitní pálenka, jdou ruku v ruce také s cukernatostí ovoce. „Letos je cukernatost díky sluníčku dobrá,“ pochválil jeden z faktorů potřebných pro získání kvalitního destilátu Jaromír Filip z Pěstitelské pálenice Nová Ves u Chotěboře.

Většinu obyvatel Vysočiny ale neúroda ovoce a s tím spojená i menší dodávka „ohnivé vody“ zatím netrápí. „Není každý den posvícení, takže je lepší být připravený, což já vlastně jsem. Mám dost velké zásoby z loňska, kdy to teklo. Mám třešňovici, slivovici i kalvados. S tím určitě nějakou dobu vydržím. Myslím, že i kdyby byl příští rok stejně bídný, jako ten letošní, tak mě to vůbec bolet nebude,“ nechal se slyšet Karel Bartoš ze Žďáru nad Sázavou.

„My jsme se letos stěhovali a protože jsme šli do menšího bytu, museli jsme zlikvidovat všechny zásoby kompotů, které se nám nastřádaly ve spíži. Tak jsem je dal vykvasit a nechám to vypálit,“ vysvětlil poněkud neplánovanou dodávku „kompotové“ pálenky Jakub Rychlý z Jihlavy.

Majitelé pěstitelských pálenic si ale také nemyslí, že by domácí lihoviny kvůli letošní neúrodě ovoce snad pochyběly. „Pálenky budou i letos všeho druhu, ale vzácné budou třešňovice a jeřabinka. Nikoliv však pro nedostatek ovoce, ale pro složitost sběru. To ovšem platí každý rok,“ podotkl Vladimír Filip.