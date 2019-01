Loňský rok byl na srážky nejchudší za posledních dvacet let, hlásí meteorolog

Vysočina – Loňský, nezvykle suchý rok se do dějin zapsal jako nejchudší období na srážky za posledních dvacet let. „Rok 2018 byl na srážky za posledních dvacet let opravdu nejskoupější,“ potvrzuje správce hydrometeorologické stanice v Novém Městě na Moravě Oldřich Pojezný.

„Předtím byl podobně krizový rok 2016, ale v tom loňském jsem zaznamenal ještě o dvacet milimetrů srážek méně,“ dodává. Za celý rok 2018 naměřil správce hydrometeorologické stanice v Novém Městě na Moravě pouhých 573 milimetrů srážek. „Třeba v roce 2006 to bylo 921 milimetrů, což znamená skoro o 400 milimetrů více. V roce 2002 to bylo 909 milimetrů. Ještě v roce 2010 jsem naměřil 915 milimetrů,“ zveřejňuje několik statistických čísel Oldřich Pojezný. Podle jeho názoru byl velmi špatný zejména začátek loňského roku. „Katastrofický byl únor, kdy spadlo jenom 18 milimetrů srážek. V březnu to bylo 25 milimetrů a v dubnu 22 milimetrů. Musím ale říct, že prosinec v minulém roce byl na srážky o něco bohatější než jiné měsíce, naměřil jsem 88 milimetrů. Bohužel průměr jiných let se už dohnat nepodařilo,“ informuje Oldřich Pojezný. Mimořádně teplý a suchý rok spojený se srážkovým deficitem měl vliv také na výšku hladin vody ve vodních nádržích. „Bez zásob vody z přehrad by vloni byla řada měst a obcí bez vody. Sucho a zvýšená potřeba vody tak vedla k výraznému poklesu hladin vodních nádrží, konec loňského roku a začátek letošního ovšem přinesl dlouho očekávané srážky, díky kterým hladiny v nádržích rostou,“ sděluje o něco radostnější informace Petr Chmelař z Povodí Moravy. „V prosinci 2018 jsme na území povodí Dyje zaznamenali zvýšené srážkové úhrny, které pomohly většině nádrží zastavit pokles hladiny a alespoň zčásti doplnit chybějící vodu v zásobních prostorech. Díky srážkám a učiněným opatřením se nám ve významných nádržích v povodí Moravy a Dyje podařilo v průběhu prosince zadržet 24,5 milionu metrů krychlových vody,“ doplňuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Vsi budou rozkopané, ale vyřeší si trápení se suchem Přečíst článek › Hladiny vody v přehradách nyní tedy šly konečně nahoru. „Nejvíce vody jsme zadrželi ve vodní nádrži Vranov, kde jsme zachytili přibližně 14 milionů metrů krychlových, ve vodní nádrži Vír činí nárůst 1,5 milionu metrů krychlových, ve vodním díle Dalešice 3,5 milionu metrů krychlových a v Nových Mlýnech 4,2 milionu metrů krychlových,“ popisuje zachycené množství vody v nejvýznamnějších nádržích Václav Gargulák s tím, že aktuální naplněnost Vranova je 65 procent a Víru 43 procent. Na 45 procent se zaplnila také nádrž Hubenov, která má zásadní význam pro zásobování Jihlavy. „Za poslední měsíc se hladina zvýšila o metr. Přesto z důvodu co nejhospodárnějšího nakládání s vodou stále platí pro vodní nádrže Vranov, Vír, Hubenov a Nová Říše mimořádné manipulace, protože hydrologické sucho přetrvává,“ oznamuje Petr Chmelař. V novoměstské porodnici se narodilo nejvíce dětí za poslední dvě desetiletí Přečíst článek ›

Autor: Helena Zelená Křížová