Deník oslovil některé provozovatele běžeckých tras a ti se vesměs shodli, že sníh sice napad a je ho poměrně dost. Ovšem na některých polích už je sfoukaný, což znamená, že to na běžky v některých lokalitách zrovna ideální není.

„U nás na Pacovsku je zájem o běžkování poměrně vel-ký. Jenomže právě nyní tady není prakticky kde běžkovat. Pokud se situace zlepší, tak pro milovníky bílé stopy budou za vhodných sněhových podmínek společností Selekta Pacov a. s. strojově upravovány běžecké okruhy v těsném okolí Pacova," sdělil místo-starosta Pacova Tomáš Kocour.

Obdobné je to i na Černovicku. „Situace je v Černovicích taková, že sněhu je už celkem dost, na polích je to ale sfoukané, takže kde je oraniště, tam to ještě na běžky není. V úterý jsme protahovali louku u Černovic, okruh dlouhý přibližně jeden kilometr směrem na Vackov. Teď čekáme na aktuální před-pověď na víkend, protože se má oteplit. Pokud nebude oteplení takové, protáhneme trasy na Tvrziny i kolem Svidníku, což je asi patnáct kilometrů," informoval starosta Černovic Jan Brožek s tím, že on sám na běžkách ještě nevyjel, ale plánuje to o víkendu. Pokud bude vhodné počasí.

Naopak velmi dobré podmínky aktuálně hlásí Humpolecko. V úterý odpoledne byly upraveny tři běžecké trasy kolem Humpolce. První, směrem na jih, začíná na Jihlavské silnici, dále vede nad rybníkem Pařezáč, okolo benzinové stanice u Mikulášo- va, poté vede zpět nad Krasoňovem, směr Bystrá, Lipovky a Vystrkov.

Severní trasa začíná pod Orlíkem, pokračuje přes Rozkoš, Panský les, směrem na Leštinu, Čejov a běžkaři se dostanou po pláních zpět do Humpolce.

„Pro začátečníky nebo třeba děti je dobrý okruh na jezdeckém závodišti Dusilov, kde jsou udělané rovnou dva okruhy," přiblížila ředitelka Turistického informačního centra Humpolec Marcela Kubíčková.

Ta do bílé stopy vyjela například v pondělí. „V chumelenici jsme v tandemu s manželem prozkoumali terén a prošlápli stopu kolem Orlíka a Pařezáče, na pláních i v lese bylo dostatek sněhu. Doufejme, že nám počasí chvíli vydrží a že si trasy užijeme," sdělila Marcela Kubíčková.

Poslední trasa je pro milovníky bílé stopy na Humpolecku směrem na západ – od ulice Jiřická k Jiřickému modelářskému letišti a odsud směr Radostín, Svéborka, pod Prosečí, na Brunku a zpět do Humpolce. „Tato trasa vede po pláních, je tam dostatek sněhu a cesta je velmi pěkná," dodala Kubíčková.

V Pelhřimově provádějí údržbu běžeckých lyžařských stop Technické služby města ve spolupráci s Lyžařským oddílem TJ Spartak v lokalitách Pelhřimov. Konkrétně se jedná o parkoviště za hřbitovem – Křemešník a Pelhřimov – Vlásenice – Starý Pelhřimov.

„Podmínkou pro strojovou tvorbu stop je dostatek sněhu, tedy minimálně 25 centimetrů. Rozsah udržovaných stop závisí na sněhových podmínkách. Tyto trasy jsme projeli v úterý a podle následujících klimatických podmínek je budeme udržovat tak, abychom umožnili kvalitní sportovní vyžití pelhřimovských běžkařů," komentoval aktuální stav běžeckých tras v okolí Pelhřimova Jaroslav Záběhlík z technických služeb.