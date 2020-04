„Hlavní chrámová střecha je bez lucerny poprvé od doby Jana Adama z Questenberka, jenž nechal v první polovině 18. století zámek i kostel postavit. Myslím, že by se Questenberkovi dnešní divadlo líbilo,“ poznamenal Pavel Vlk. Jako manažer projektu rekonstrukce chrámu působí na Biskupství brněnském.

Chrám svaté Markéty je součástí komplexu jednoho z nejrozsáhlejších a nejkrásnějších barokních zámků u nás. Tím, že je pryč horní věžička kopule, se na čas mění i pověstná a často zobrazovaná silueta zámku coby symbolu nejen Jaroměřic, ale i Kraje Vysočina.

Význačný barokní kostel je v rukou dělníků a restaurátorů na tři roky. Jednou z nejviditelnějších součástí prací je právě oprava kulaté střechy. Šestitunová horní stříška – zmíněná lucerna - na ni přirozeně tlačila. Dokud bylo trámoví pod ní zdravé, nic se nedělo. Jenže mnoho trámů v kopuli už má své nejlepší období za sebou, tesaři je musí vyměnit. Stejně tak staré dřevo v lucerně, kterou odborníci opraví na zemi. Použijí smrk a modřín. Vedle kostela bude lucerna stát několik měsíců. Pak opět poputuje vzhůru.

Odříznout až nakonec

Sundat lucernu nebylo úplně jednoduché. Historický objekt může vždycky přinést řadu překvapení. Všichni, kdo se na akci podíleli, měli podvědomou obavu, aby se kterákoli část kopulovité barokní střechy nezřítila. Pracovali opatrně a s rozvahou. Lucernu už dřív restaurátoři „zbavili“ freskové výzdoby, odborně ji sundali a odvezli na opravu. Samotnou konstrukci bylo potřeba opatřit trámy, ke kterým odborníci na výškové práce mohli ve finále přikurtovat popruhy jeřábu. Až poté, když jeřáb lucernu nadlehčoval, ji bylo možné odříznout od hlavní kopule. To byl poslední krok před cestou k zemi.

„Lucerna je vlastně už stovky let nejvíc na ráně povětrnostním vlivům. V minulosti se na ní vždycky něco nějak opravilo. Ale všechno má své meze,“ řekl k tomu Pavel Vlk.

Nová vyhlídka

Chrám prochází rekonstrukcí za víc jak sto milionů korun, největší za dobu, co stojí. Naprostá většina peněz jde z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Až práce skončí, památka bude pro návštěvníky ještě atraktivnější než dosud. Mimochodem – kostel bude žlutobílý jako zbytek zámku.

V opraveném chrámu přibude podlahové vytápění, toalety, expozice a lidé se budou moci podívat do jedné ze dvou věží, odkud je krásný výhled do zámecké zahrady. Přístupná bude i terasa vedle chrámu, která je nad zahradou. Budou v ní parkové úpravy, bylinky, půjde tam dělat koncerty, setkávat se.

Stavaři pracují naplno od pondělí do soboty. V neděli však ne. „Je to církevní stavba. A neděle je podle zvyklostí sváteční den. My to respektujeme,“ řekl Michal Denemarek, který zde působí jako mistr společnosti Archatt – památky.