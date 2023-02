Takovou hostinu nezažívali v Třešti na zámku ani ve středověku. „Nesnažíme se navázat na něco, co tu bývalo dříve. Naopak se snažíme vybudovat něco nového. Abychom vytvořili tradice, na které můžeme do budoucna navazovat,“ naznačuje ředitelka zámeckého hotelu Pavla Pěkná, že by první ročník nemusel být tím posledním.

I když se lidé ládovali jitrnicemi, škvarky, masem, prejtem či červenou polévkou, nemuseli se bát, že by se ušpinili od krve. „Prasata jsme porazili den předem. Udělali jsme to kvůli hygieně, aby návštěvníci nešlapali v krvi. Nechali jsme jen půlku vepřového, kterou jsme pak naporcovali na nádvoří. Zužitkuje se nakonec úplně všechno od masa po nejmenší kostičku. To se mi na zabíjačce vždycky líbilo, přestože mám od dětství trauma z míchání krve,“ dodává se smíchem Pěkná.

Pozornost si zabíjačka získává právě u nejmenších. Ti se s ní zde totiž často setkávají úplně poprvé. „Děti už to dneska příliš neznají. Mají aspoň kvůli tomu zvídavé otázky. Hodně se například ptají, proč to prasátko už nemá očičko. To se jim pak snaží decentně vysvětlit jejich rodiče,“ popisuje nečekaná úskalí řezník Jan Jeřábek.

Ani pro něj však není běžné, že by prasata porcoval na zámcích. „Na druhou stranu se to příliš neliší od běžných zabíjaček. Člověk stále musí vědět, kam má správně říznout. A stále to musí člověka při práci bavit. Ještě lepší je, když nakonec taky mám čas nějakou dobrotu ochutnat,“ oceňuje Jeřábek.

Slavnosti na zámku si nenechal ujít ani muž roku 2022 Matěj Švec. „Sám pocházím z malé jihočeské vesnice. Zabíjačky tam bývaly běžné. Už když jsem sem vešel, přivítala mě dobrá nálada a známá vůně. Vyvolala ve mně hodně pěkných dětských vzpomínek. A nejvíc se těším, až ochutnám jitrnice,“ přibližuje. Matěj Švec na akci dorazil, jelikož podporuje Nadační fond Šťastná hvězda.

Výtěžek ze sobotního veselí totiž poputuje právě na tento fond. „Peníze pomohou dívence Natálce s rehabilitacemi. Jako se v minulosti setkávala na zabíjačkových hodech širší rodina, tak jsme se zde dnes setkali my všichni. Když každý přispěje byť jen trošku, dohromady pomůžeme velkou měrou. A to je to nejdůležitější,“ vysvětluje optimisticky ředitelka nadačního fondu Alena Skovajsová.